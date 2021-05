Petardi, alcolici e niente mascherine: a Villanova è caos  

«Ti scrivo per rappresentarti l'indecorosa situazione, in alcuni casi decisamente intollerabile, del quartiere Villanova, soprattutto con riferimento alla piazza che è compresa tra la via XXIV Maggio e la via San Domenico, per la quale ricevo quotidianamente lamentele e segnalazioni da parte dei nostri concittadini». Comincia così la lunga lettera scritta dal sindaco Paolo Truzzu e indirizzata al prefetto Gianfranco Tomao. Uno sfogo per un’emergenza che si protrae da tempo ma soprattutto una richiesta d’aiuto perché su piazza San Domenico e dintorni si intervenga in modo deciso per mettere fine allo sconcio. «Fino a poco tempo fa la piazza era un'oasi di pace e tranquillità, vissuta e fruita attivamente dai cittadini che avevano contribuito a renderla accogliente e ben frequentata. Il Covid l'ha dapprima spogliata delle sue funzioni di luogo di socializzazione e comunità fino a renderla un bivacco costante di un gruppo di soggetti ben noto, che non rispetta alcuna norma del vivere civile».

Il deserto

È proprio la serrata dei locali che si affacciano nella piazza, costretti all’inattività dalla pandemia, che ha favorito il degrado. Da sempre presidio di “controllo sociale”, frequentati da persone assolutamente tranquille e dagli stessi abitanti, questo angolo di Villanova diventato deserto ha aperto la strada all’invasione degli scalmanati. Una vera emigrazione di gruppi di giovani dalle zone della movida (piazza Yenne e Marina), sottoposti ai controlli dopo le tante denunce dei residenti. «È necessario - prosegue Truzzu - porre in essere una serie di azioni coordinate al fine di evitare che questo spazio pubblico diventi ben presto un luogo destinato a un uso privatistico dei beni della comunità».

Lo sconcio

Bottiglie di birra e vino lasciate ovunque; resti di cibo, di carta e di contenitori sparsi anche nelle vie limitrofe; esplosione di petardi, ogni tanto persino fumogeni; angoli della piazza trasformati in latrine; soste di gruppo in corrispondenza dei locali, con atteggiamenti arroganti e pericolosi e privazione degli elementari diritti dei residenti. «Ti chiedo di farti interprete del problema presso tutte le forze dell'ordine al fine di porre in essere ogni azione necessaria a scongiurare la presenza di tali incivili e fare in modo che i residenti possano vivere con la tranquillità dovuta. Urge fare qualcosa perché la piazza non diventi un nuovo simbolo del degrado e dell'impotenza delle istituzioni».

RIPRODUZIONE RISERVATA