Peste suina, l’Isola si ribella  

Il rappresentante degli allevatori chiede soltanto equità. «Le carni sarde, dopo lunghi anni di lotta e milioni di euro di perdite, ora possono finalmente considerarsi sane. Una paradossale opportunità in un mercato internazionale che registra focolai in tutta Europa. La tipologia di virus isolato nel nord Italia è peraltro diverso da quello sardo, a conferma che le misure di contenimento attuate nell’Isola hanno funzionato alla perfezione. Ora quindi rivendichiamo il diritto di esportare la carne proprio come è stato concesso in passato alle altre regioni».

Luca Saba, direttore regionale di Coldiretti, mette subito le mani avanti: «Sappiamo che ora le imprese suinicole in pericolo sono quelle di regioni ben più ricche e importanti di quelle sarde, ma non possiamo comunque accettare che vengano approvate norme discriminatorie che per decenni hanno impedito alle produzioni isolane di varcare il Tirreno e ora invece potrebbero rivelarsi ingiuste per tutelare interessi economici più rilevanti per il nostro Paese».

Le associazioni regionali di categoria vogliono regole chiare e valide per tutti, e ora che la malattia è stata debellata in Sardegna, non permetteranno che nel calderone delle restrizioni finiscano anche le produzioni sarde, le uniche che oggi, paradossalmente, possono considerarsi sicure.

Giustizia

Il presidente di Confagricoltura Sardegna, Paolo Mele, rincara la dose: «Sarebbe inaccettabile che dopo 40 anni di lotta alla peste suina e di sostanziale eradicazione, come ci dicono gli esperti, la suinicoltura isolana possa di nuovo ripiombare nell’incubo dell’epidemia». Mele aggiunge: «Alle misure di contenimento messe in campo nelle aree in cui è stato individuato il virus nel nord Italia sarebbe utile affiancare una serie di provvedimenti sulla movimentazione dei suini che potrebbero raggiungere la Sardegna. Il presidente della Regione Christian Solinas dovrebbe aprire un confronto duro e deciso con la Commissione europea, a costo di andare personalmente a Bruxelles per far valere le ragioni del nostro comparto».

Le restrizioni

Nel mentre il Governo si è mosso subito per arginare l’emergenza. L'ordinanza firmata dal ministero dell’Agricoltura prevede il divieto di ogni attività venatoria salvo la caccia selettiva al cinghiale nelle territori-focolai, nonché lo stop alla raccolta di funghi e tartufi, alla pesca, a trekking, mountain bike e ad altre attività di interazione diretta o indiretta con i cinghiali infetti. «Un'ordinanza inevitabile per rassicurare i produttori e l'export. Ora occorre senz'altro ragionare su dei ristori per il settore turistico che potrebbe essere colpito dai divieti delle zone interessate», ha detto il ministro Stefano Patuanelli.

La partita è delicata come poche altre, considerato che, secondo stime Cia-Agricoltori Italiani, è a rischio un export pari 1,7 miliardi di euro.

