Peste suina, l’incubo ritorna 

«Il caso del cinghiale positivo in Piemonte è legato a un ceppo di peste suina che non viene dalla Sardegna: ciò significa che i nostri controlli sono efficaci e il virus non è uscito dall’Isola». L’assessore regionale alla Sanità, Mario Nieddu, spegne sul nascere ogni spia di allarme, così come il direttore generale dell’Istituto zooprofilattico, Giovanni Filippini, coordinatore dell’Unità di progetto regionale. «Noi da anni non abbiamo più la presenza del virus», spiega Filippini, «sia nei suini domestici che nei cinghiali non c’è traccia di una sua circolazione. Nell’Isola continuiamo a osservare gli anticorpi nei maiali e cinghiali allo stato brado illegale, per cui in caso di sieropositività aumentiamo i livelli di controllo sorvegliando tutti gli allevamenti in un raggio di 10 chilometri e intervenendo, nel caso di irregolarità, con il divieto di movimentazione dei bestiame».

L’allarme nell’Isola

Ma proprio perché è da circa 4 anni che non si è più aperto un focolaio di peste e mai, in quarant’anni, il “virus sardo” ha messo a repentaglio gli allevamenti di altri territori, che la Sardegna reclama il diritto di esportare le carni suine allevate nell’Isola, colpite da embargo da quasi 11 anni (dal novembre del 2011, in via precauzionale, non si possono esportare né animali vivi né carne fresca o a lunga stagionatura). «Siamo in attesa dell’audit della commissione europea», dice Nieddu, dopo il sopralluogo degli ispettori che si spera certifichino «la condizione di avanzata eradicazione del morbo nell’Isola».

L’appello di Coldiretti

Un verdetto a cui è legato il futuro dei 14mila allevamenti sardi e dei 180mila suini. Perciò il presidente regionale di Coldiretti, Battista Cualbu, si appella al governatore Christian Solinas «affinché scriva al ministro della Salute e all’Ue per prendere definitivamente atto della realtà isolana». Ossia, che «dopo 40 anni di gogna la Sardegna è divenuta un modello in Europa, dimostrando con i fatti di aver superato la malattia dopo aver pagato un prezzo pesantissimo», sostiene Cualbu, «non esportiamo il virus e lo governiamo, gli allevamenti sardi sono esempio di biosicurezza». Ora, il caso di peste suina in Piemonte («si accerti se sia un caso isolato o se la diffusione sia fuori controllo», chiede il direttore Luca Saba) conferma quel che si è sempre saputo: «Ci sono due pesi e due misure», denuncia Pierluigi Mamusa, allevatore di San Gavino e referente del settore suinicolo di Coldiretti Sardegna. «Da una parte la Sardegna, nonostante non ci siano focolai di peste suina da quasi quattro anni, è ostaggio di norme severe, dall’altra la leggerenza che vige nel resto d’Europa sta permettendo il diffondersi del morbo anche in Italia. Nelle zone infette come Polonia, Ungheria, Romania si può addirittura cacciare liberamente con il serio e concreto rischio di esportare il virus».