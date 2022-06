Peste suina, assolto Gigi Littarru 

Quell’ordinanza di abbattimento dei suini affetti da Psa non era competenza dell’allora sindaco di Desulo Gigi Littarru. Per questo ieri la Corte d’Appello di Cagliari, riformando la sentenza di condanna a cinque mesi per omissioni atti d’ufficio arrivata in primo grado nel 2017 a Oristano, ha assolto Littarru «perché il fatto non costituisce reato».

La felicità

Si chiude una vicenda che nel 2016 portò un clima rovente a Desulo tra gli abbattimenti condotti dall’Unità di progetto e le fucilate (gli autori sono rimasti nell’ombra) contro la casa dell’allora sindaco Littarru. Infine il primo cittadino che venne denunciato perché non firmò un’ordinanza di abbattimento per alcuni suini seguiti dai veterinari e dall’Up nell’ambito di una procedura di regolarizzazione. «È emersa la verità - commenta Littarru – emettere quell’ordinanza non era mio compito. Ho sempre creduto che la giustizia avrebbe fatto emergere la verità, così è stato». La felicità è doppia perché mercoledì Littarru aveva incassato, sempre a Cagliari, un’altra vittoria legale. Accusato di diffamazione per un articolo che comparve sull’Unione Sarda del 17 luglio 2015, in cui secondo l’accusa aveva falsamente detto che «da un po’ di tempo sono oggetto di calunnie, pressioni e minacce sui social network che mi vengono indirizzate dalla pagina Facebook del salumificio desulese riconducibile ad Alessandra Peddio» è stato assolto «perché il fatto non sussiste». Non erano dichiarazioni alla stampa, ma parole riferite ai carabinieri in alcuni atti di indagine emersi poi con l’inchiesta Sindacopoli.

Sindaci e Udp

Ieri il pg Giancarlo Moi ha chiesto la conferma della condanna sostenendo che spettava al sindaco firmare l’ordinanza di abbattimento degli animali dell’allevatore Giuseppe Casula. Non per l’avvocato Enrico Maria Meloni, che ha seguito la linea difensiva impostata da Gian Cristian Melis, primo legale di Littarru che dopo la sua elezione alla guida di Desulo al posto di Littarru ha passato l’incarico. «Ringrazio entrambi», tiene a sottolineare l’ex sindaco scagionato.