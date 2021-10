Peste suina, abbattuti 60 maiali 

A due anni dagli ultimi abbattimenti, in Sardegna riparte la guerra per l’eradicazione della peste suina africana. Ieri decine tra veterinari, operatori dell’agenzia Forestas e agenti del Corpo forestale dell’Unità di progetto, coadiuvati da polizia e carabinieri, a sorpresa, hanno dato il via nelle campagne di Orgosolo all’abbattimento di diversi suini al pascolo brado.

Abbattimenti

La zona scelta è quella di Montes, nel cuore del Supramonte. Dopo la campagna di abbattimenti avviata dalla Giunta Pigliaru, la popolazione dei suini al pascolo brado si era notevolmente ridotta. Ma ora è ritornata quasi alla stesso numero di capi presenti prima della campagna portata avanti dall’Unità di progetto allora guidata da Guido De Martini. Gli abbattimenti si erano improvvisamente bloccati. Da tre anni, infatti, non si registrano in Sardegna casi di Psa negli allevamenti gestiti con il sistema semibrado. Questo non è bastato all’Ue per eliminare il divieto di esportazione che dura da oltre 40 anni: l’embargo sulle carni suine è stato avviato nel 1978. Ieri la macchina che doveva eliminare gli animali senza proprietari, individuati al pascolo brado, ha abbattuto sessanta maiali a Orgosolo.

La scelta

Operazioni come quelle di ieri, in passato, hanno creato non poche tensioni sociali tra Orgosolo, Desulo e i paesi dell’Ogliastra. L’intervento a Montes arriva dopo un lungo blocco all’azione di contrasto a causa della pandemia, e a meno di una settimana dalle elezioni comunali. Abbattimenti a sorpresa scattati anche a 24 ore dal ritorno di Autunno in Barbagia, la kermesse itinerante che oggi e domani vedrà protagonista proprio il paese dei murales. La decisione sull’eliminazione dell’embargo per la Psa spetta alla Commissione europea, a febbraio si era chiesto anche un intervento del Governo su Bruxelles. Ora, in attesa di quella decisione, con il prossimo Audit della Commissione previsto a novembre, ripartono gli abbattimenti per cercare di permettere alle oltre 14 mila aziende suinicole le esportazioni.