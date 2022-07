Pestato senza motivo da 4 ragazzi 

Notte di paura per un trentenne e l’amico disabile: quella che doveva essere una tranquilla serata in un ristorante al Poetto è finita con un brutale e immotivato pestaggio. L’uomo è stato aggredito da quattro diciottenni mentre due ragazze che erano con loro li incitavano a continuare. Un episodio di violenza, l’ennesimo nei luoghi maggiormente frequentati dai giovani, avvenuto alcune settimane fa e su cui ha fatto piena luce la Squadra mobile: gli investigatori hanno raccolto la denuncia delle vittime e con pochi elementi sono risaliti, anche grazie a post e profili Facebook, ai responsabili: i quattro, tutti di Cagliari, sono stati denunciati di lesioni in concorso.

Calci all’auto

I poliziotti della sezione reati contro la persona della Mobile, coordinati dal dirigente Fabrizio Mustaro, hanno ricostruito le due fasi della folle notte al Poetto. Il trentenne e l’amico erano diretti nel lungomare per mangiare qualcosa in un ristorante. A uno stop, i quattro ragazzi si sono avvicinati, colpendo con una raffica di calci la vettura. Apparentemente senza alcun motivo. Probabilmente il raid è stato dettato al troppo alcol che i diciottenni avevano già in corpo. Oppure si sono indispettiti per qualche atteggiamento che il conducente, involontariamente, ha avuto alla guida e si sono voluti vendicare. Il conducente ha assistito al danneggiamento senza reagire, temendo per la sua incolumità e per quella dell’amico disabile.

La seconda fase

Così appena ha potuto si è allontanato dall’incrocio per poi fermarsi in uno spiazzo per verificare quali conseguenze avesse avuto la carrozzeria dell’auto. Non si è accorto che i quattro, a piedi, si sono messi a correre e lo hanno raggiunto. È così iniziato il pestaggio. Calci e pugni con la vittima che ha pensato solo a proteggersi il viso, mentre le due amiche dei ragazzi urlavano di continuare: «Così impara a fermarsi per vedere cosa è successo alla sua auto». Intanto l’amico, rinchiuso nella vettura e spaventato, è riuscito a chiamare il 113 dando così l’allarme.