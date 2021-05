Pestato per una ragazza contesa 

Sarebbero quattro ragazzi gli autori del pestaggio di domenica scorsa al parco fra via Italia e via Bulgaria a Quartu. Al termine di un’indagine-lampo, gli agenti del commissariato hanno fatto piena luce sulla vicenda denunciando i presunti responsabili dell'aggressione e della rapina ai danni di un 16enne che ha avuto la sfortuna di incappare nella baby gang: sotto accusa sono finiti un 18enne, due 16enni e un 17enne. Sono di Cagliari, Elmas e Assemini. Il motivo dell’aggressione? Una ragazzina contesa. L’inchiesta non è conclusa: la polizia sta cercando di risalire a eventuali complici dei quattro ora sotto accusa. Da recuperare anche orecchini e collana.

Le mosse

L’inchiesta è stata coordinata dal commissario Michele Venezia e dal sostituto Commissario Gianni Noto: una inchiesta condotta a tempo di record, con i quattro indagati che hanno fatto anche capolino in commissariato dove sono stati interrogati e rilasciati, dopo la denuncia per lesioni e rapina. Alla vittima sono stati assegnati sette giorni di cure. Oltre ad avere selvaggiamente aggredito il ragazzo, l’hanno anche rapinato, portandogli via una collana, gli orecchini e un cellulare.Il grave episodio è avvenuto domenica pomeriggio a Quartello. Sul posto erano subito arrivate alcune volanti del commissarato, dopo la segnalazione di una lite. I poliziotti hanno trovato un ragazzo minorenne visibilmente scosso con delle escoriazioni sul volto. Sotto choc, non riusciva a spiegare quanto accaduto, rendendo estremamente difficoltosa la ricostruzione dei fatti.

La ricostruzione

L’indagine è stata affidata all’ufficio investigativo del commissariato: gli accertamenti sono stati particolarmente minuziosi e meticolosi, fino a delineare il quadro esatto di quanto accaduto.Secondo la ricostruzione fatta dai poliziotti, il giovane era stato avvicinato da un ragazzo più grande con il quale aveva iniziato a discutere e poco dopo è stato raggiunto da altri tre ragazzi di età compresa tra i 16 e i 17 anni, i quali hanno aggredito con calci e pugni anche al volto il sedicenne, per poi infierire su di lui anche quando questo è caduto a terra. La discussione sarebbe sorta per futili motivi. Una ragazza contesa, pare.

Il ragazzo senza poter in alcun modo difendersi è stato anche rapinato del cellulare, di due orecchini e di una collana. I quattro aggressori si sono dileguati facendo perdere le loro tracce.Ad allertare la Polizia di quanto stava succedendo sono stati alcuni cittadini che si sono accorti della lite.

In ospedale

La vittima è stata soccorsa ed accompagnata in ospedale, dove le sono state riscontrate contusioni ed escoriazioni, per fortuna lievi. Una vicenda che aveva destato non poca preoccupazione, con la svolta immediata: ieri mattina il commissario Michele Venezia ha inviato i primi rapporti informativi alla Procura della repubblica e al Tribunale dei minori con le prime quattro denunce.

