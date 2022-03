Pestato il molestatore di ragazzine 

Mentre dalla centrale operativa dei carabinieri inviavano una pattuglia della stazione di Selargius, qualcuno ha deciso di farsi giustizia da sé. Alcuni amici delle ragazzine hanno circondato l’uomo, aggredito e picchiato. In questo modo ha pagato le molestie e l’aver spaventato le tredicenni, costrette a scappare. Sono intervenuti anche dei familiari e parenti delle giovanissime per cercare di capire cosa fosse accaduto.

Per ora gli investigatori hanno svolto una prima ricostruzione sulla base delle dichiarazioni di alcuni genitori delle tredicenni importunate. Le ragazzine si trovavano nel parco e sono state avvicinate da un uomo. Cosa abbia detto e fatto di preciso, deve essere ancora chiarito. Sembra che abbia insistito affinché le tredicenni andassero con lui. Si sarebbe fatto avanti, senza toccarle perché le ragazzine sono scappate. Sono stati momenti di apprensione. Le vittime sono riuscite a dare l’allarme. C’è chi ha chiamato il 112 e chi è corso verso il parco per discutere con il molestatore.

Ha importunato pesantemente alcune tredicenni ed è stato pestato dagli amici delle ragazzine, intervenuti in loro difesa. È accaduto ieri verso le 20 nel parco Lineare di Selargius. Una vicenda con ancora diversi aspetti da chiarire: dopo le segnalazioni al 112 sono arrivati i carabinieri della stazione che hanno identificato alcune minorenni e il presunto molestatore, un 35enne della cittadina, che portava addosso i segni dell’aggressione. Per ora dunque non ci sono provvedimenti. I militari dovranno sentire i testimoni e valutare le eventuali molestie dell’uomo ma anche l’azione violenta da parte dei ragazzini (e la loro età per capire se siano imputabili) o di altri ancora sconosciuti, magari anche maggiorenni.

La paura

Le botte

I soccorsi

Quando i militari hanno raggiunto il parco hanno trovato diverse persone. C’era anche il presunto molestatore: un 35enne conosciuto per i suoi problemi legati al consumo di droga. Evidenti i segni dell’aggressione: ferite ed ecchimosi in diverse parti del corpo. È stato medicato sul posto e dovranno essere valutati gli eventuali giorni di prognosi. Lesioni non gravi comunque. Intanto i carabinieri hanno avviato i primi accertamenti, raccogliendo le dichiarazioni di chi si trovava lì. Si è così arrivati al gruppetto di ragazzine importunate dall’uomo, ancora particolarmente agitate.

I testimoni

Sono state loro a riferire agli investigatori della stazione di Selargius quanto avvenuto poco prima. Ora i carabinieri dovranno sentire tutte le testimonianze (le minorenni verranno ascoltate in presenza dei loro genitori). E verrà interrogato anche il 35enne. Solo a questo punto si potranno valutare eventuali denunce. A carico dell’uomo, ma anche di chi lo ha aggredito. Perché su questo aspetto le versioni sarebbero contrastanti. Si parla di alcuni minorenni, amici delle ragazzine. Ma anche di qualcuno più grande. Tutti ancora da identificare.

