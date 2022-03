Pestato a sangue da tre ragazzini  

Più controlli e servizi alla Marina nel fine settimana ma gli episodi di violenza e microcriminalità nelle zone della movida non calano. Sabato notte un 27enne cagliaritano è stato aggredito e picchiato da tre ragazzi, probabilmente minorenni, in via Barcellona mentre poco prima dell’alba di ieri i ladri sono entrati in azione in via Sardegna, forzando la porta d’ingresso dell’Osteria tabarchina e portando via la cassa con dentro 600 euro. Su entrambi gli episodi sono al lavoro gli agenti della Polizia. Ma ancora una volta nel quartiere cresce il senso di insicurezza, tra aggressioni, furti e danneggiamenti. «Eppure», è l’amara osservazione dei rappresentanti del comitato “Apriamo le finestre alla Marina”, «proprio in questi giorni sono stati annunciati controlli a tappeto e polso duro».

La discussione

Il giovane aggredito in via Barcellona è stato accompagnato al Policlinico di Monserrato: quando i soccorritori sono arrivati, aveva alcuni traumi e ferite per i calci e i pugni subiti. Gli è stato assegnato un codice giallo. Secondo una prima ricostruzione degli agenti delle volanti, coordinati dal dirigente Massimo Imbimbo, il 27enne si trovava con altri due amici. Sembra che stessero parlando dei comportamenti dei giovanissimi. Così tre ragazzi – forse minorenni – si sono avvicinati al giovane che si era ritrovato solo: è iniziata una discussione animata, finita nel sangue. I tre hanno avuto la meglio e quando è stato dato l’allarme sono scappati. All’arrivo della Polizia erano spariti nel nulla. Le testimonianze della vittima e di altre persone avrebbero permesso ai poliziotti di farsi un’idea di chi possano essere i giovanissimi violenti.

Il colpo e i danni

Sempre la Polizia si sta occupando del furto avvenuto ieri verso le 5.30 in via Sardegna. «Qualcuno ha dato un calcio alla porta del locale, forzandola ed entrando. Sono andati a colpo sicuro: hanno strappato via tutto portandosi dietro la cassa con all’interno i soldi delle ultime serate», racconta il titolare della Osteria tabarchina, Raffaele Mameli. «Purtroppo nella zona girano troppe persone sospette. Ora speriamo che gli agenti risalgano agli autori del furto». Il blitz è stato ripreso dalle telecamere di sicurezza che potrebbero fornire elementi importanti agli investigatori per arrivare ai ladri (probabilmente due persone). I due episodi, gli schiamazzi notturni, oltre alla presenza di gruppi di ubriachi, ha rilanciato l’emergenza malamovida alla Marina. Comitati e residenti chiedono nuovamente l’interessamento del prefetto, del questore e del sindaco.