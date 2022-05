Pestaggio in caserma, carabiniere condannato 

I fatti contestati sarebbero avvenuti il 23 giugno 2015, dunque i reati sarebbero comunque prossimi alla prescrizione. Antonio Deiana ed Efisio Pani, due giovani di Dolianova, sarebbero stati sorpresi a travasare carburante rubato e accusati di ricettazione. Il primo sarebbe stato anche picchiato in caserma perché si sarebbe rifiutato di firmare il verbale, riportando 8 giorni di cure e costituendosi parte civile in giudizio con l’avvocato Marco Lisu. Durante la discussione la pm aveva criticato anche la presunta omertà degli altri militari presenti che hanno testimoniato al processo: alcuni non avevano visto, mentre altri avevano negato che i due giovani fossero stati chiusi in cella.

È stato condannato a 3 anni di reclusione per sequestro di persone e lesioni ma assolto dall’accusa di minacce. L’ex comandante della stazione dei carabinieri di Dolianova, il maresciallo in pensione Antonio Cappellu, 61 anni, è stato riconosciuto colpevole di aver portato in caserma due giovani - sorpresi mentre travasavano della benzina rubata - e di averli messi in camera di sicurezza, togliendo loro orologi e telefonino, per poi picchiare uno dei due ragazzi, prima di denunciarli a piede libero.

Accolta la tesi d’accusa

Il giudice Giampiero Sanna ha accolto quasi per intero la ricostruzione della pm Diana Lecca che aveva chiesto una condanna a 3 anni e 8 mesi. «Erano due cittadini liberi», aveva detto la pm nella sua requisitoria, chiedendo che non venissero applicate le attenuanti generiche, «ma il maresciallo decise di porsi sopra la legge. Dispose di metterli in camera di sicurezza, tolse loro orologi e telefonino. Poi uno dei due ragazzi venne picchiato. Non un unico ceffone, comunque inammissibile, ma una aggressione brutale: i pollici conficcati negli occhi, pugni e anche colpi di bastone». Alla fine l'ex comandante, difeso dall’avvocato Piergavino Paolini, è stato riconosciuto colpevole di sequestro di persone e lesioni.

La vicenda

I fatti contestati sarebbero avvenuti il 23 giugno 2015, dunque i reati sarebbero comunque prossimi alla prescrizione. Antonio Deiana ed Efisio Pani, due giovani di Dolianova, sarebbero stati sorpresi a travasare carburante rubato e accusati di ricettazione. Il primo sarebbe stato anche picchiato in caserma perché si sarebbe rifiutato di firmare il verbale, riportando 8 giorni di cure e costituendosi parte civile in giudizio con l’avvocato Marco Lisu. Durante la discussione la pm aveva criticato anche la presunta omertà degli altri militari presenti che hanno testimoniato al processo: alcuni non avevano visto, mentre altri avevano negato che i due giovani fossero stati chiusi in cella.

La sentenza

Al termine della camera di consiglio, il giudice ha condannato l’ex maresciallo a 3 anni di reclusione, riconoscendo 2 mila euro di provvisionale a Deiana come anticipo sull’eventuale risarcimento. La Procura aveva poi contestato all’ex militare l’accusa di minacce per una frase («Ti ho gonfiato per bene. Se mi denunci non ti crede nessuno») che il giovane aveva sostenuto gli fosse stata detta prima di lasciare la caserma. In questo caso, però, il Tribunale ha ritenuto che non ci sia stata la minaccia e ha assolto Cappellu. Tra 90 giorni saranno depositate le motivazioni della sentenza. Scontato il ricorso in appello del difensore Paolini che aveva contestato le accuse ritenendo che non vi fosse riscontro alle parole dei due giovani, visto che nessuno dei militari in servizio aveva confermato l’accaduto.

