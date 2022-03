Pestaggio in carcere,  Corsica in rivolta Bloccati i traghetti 

Le organizzazioni nazionaliste corse accusano le autorità francesi di avere esposto deliberatamente Colonna a un altissimo rischio e non credono alla ricostruzione ufficiale del tentato omicidio. Colonna avrebbe offeso il detenuto camerunese riferendosi con disprezzo alla sua religione. Le organizzazioni studentesche hanno convocato un raduno per oggi a Corte, al quale parteciperanno migliaia di persone. Sono stati confermati i presidi delle Prefetture di Ajaccio, Bastia e Corte, la tensione è salita rapidamente dopo la diffusione delle notizie sulle indagini condotte dai magistrati di Tarascona. La domanda che sta trasformando la vicenda in un caso politico, è posta dal presidente Gilles Simeoni al governo Macron: come è possibile che un detenuto sottoposto a uno speciale regime di sorveglianza abbia potuto agire da solo, e indisturbato, per diversi minuti, picchiando e strangolando un altro detenuto, anche lui in regime speciale di sorveglianza?

Le condizioni di Colonna sono gravissime, il nazionalista corso (che sconta l’ergastolo per l’assassinio del prefetto Claude Erignac, avvenuto nel 1998 ad Ajaccio) è in coma, i medici stanno cercando di salvargli la vita ma la situazione è disperata. La notizia della misteriosa aggressione ha causato manifestazioni e disordini in tutta la Corsica. Sono state inscenate violente proteste ad Ajaccio e Bastia, con incendi appiccati davanti all’ingresso delle Prefetture. Ma l’episodio più grave, è avvenuto venerdì mattina nel porto di Ajaccio. Un gruppo di marittimi del Sindicatu Travagliadori marinari corsi (Stc) ha impedito l’attracco del traghetto proveniente da Tolone. Sulla motonave della Corsica Ferries, stando a quanto è emerso nella tarda mattinata di venerdì, c’erano decine di agenti antisommossa inviati dalla Direzione Centrale della Crs (Compagnies Républicaines de Sécurité). Una trentina di iscritti al sindacato dei marittimi corsi si è opposta fisicamente alle operazioni di attracco del traghetto. Una situazione di tensione che si è ripetuta anche nel porto di Bastia con i traghetti provenienti da Livorno.

«Questo è uno scandalo di Stato, ho chiesto formalmente l’insediamento di una commissione di inchiesta sul tentato omicidio di Yvan Colonna. L’indagine su quello che è successo nel carcere di Arles non deve essere soffocata o seppellita»: il presidente del Consiglio esecutivo della Corsica, Gilles Simeoni, pesa le parole e usa toni pacati, ma la questione che ha posto con forza a Emmanuel Macron ha fatto esplodere la rabbia dei corsi. Il nazionalista Yvan Colonna, 62 anni, mercoledì scorso è stato aggredito da un altro detenuto (un jiadista di nazionalità camerunense) in uno degli spazi comuni del carcere speciale di Arles. Colonna è stato trovato in fin di vita dal personale del carcere, secondo il procuratore di Tarascona il militante nazionalista corso è stato picchiato e strangolato.

Disordini e tensione

«Criminalizzano i corsi»

Sulla vicenda interviene Claudia Zuncheddu, di Sardigna Libera: «Bisogna porre fine alla criminalizzazione del diritto all’Indipendenza rivendicata non solo in Corsica ma in numerosi Paesi europei. Questo ennesimo atto repressivo crea un solco con il popolo corso. Si riaccendono le lotte in piazza, in prima fila c’è il gruppo di Corsica Libera. I prigionieri politici nelle carceri francesi rivendicano il diritto al trasferimento nella propria terra. Questa negazione è un atto disumano e criminale». Il vice segretario nazionale del Psd’Az, Quirico Sanna, aggiunge: «Anche noi rivolgiamo la stessa domanda di Gilles Simeoni al governo Macron: che cosa è successo veramente nel carcere di Arles, chi ha voluto l’aggressione brutale di Yvan Colonna?»

