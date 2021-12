Pestaggio e rapina, quattro a processo 

Un regolamento di conti per un debito di droga sfociato in un tentativo di rapina e poi in una violenta aggressione. A nove mesi da quell’episodio a Ruinas, per i quattro protagonisti arriva il momento del processo: il prossimo 18 gennaio i fratelli cagliaritani Stefano e Salvatore Sanna, 29 e 43 anni compariranno davanti al giudice per rispondere dell’accusa di tentato omicidio. Giovanni Pisu, 28 anni di San Vero Milis e Gianluca Lostia, 41 anni di Ruinas sono accusati invece di tentata rapina e detenzione illegale di una pistola (a Pisu è contestata anche la detenzione di un coltello a serramanico).

La rapina

I quattro sono finiti in carcere ad agosto, dopo una lunga indagine dei carabinieri della Compagnia di Mogoro e del Nucleo investigativo del Comando provinciale di Oristano su una misteriosa aggressione avvenuta il 3 marzo scorso a Ruinas. Secondo quanto emerso dalle indagini dei militari, coordinate dalla procura oristanese, Pisu e Lostia avevano teso una sorta di trappola ai cagliaritani per regolare un debito per una fornitura di cocaina non pagata. Lostia avrebbe fatto entrare i due fratelli nella sua casa di Ruinas, dove ad aspettarli c’era già Pisu, con un passamontagna sul volto: puntò la pistola contro Stefano Sanna per farsi consegnare i 45 mila euro che aveva portato con sé per acquistare altra droga. Poi le minacce di morte col coltello e alla fine Sanna aveva lasciato il denaro e poi venne scaraventato fuori dalla casa.

L’aggressione

Per i due fratelli però non era finita là e a quel punto c’era stato il pestaggio: Salvatore e Stefano Sanna avevano colpito Pisu con pugni e calci, poi gli avevano scaraventato contro un blocchetto di pietra provocandogli fratture e traumi alla testa e in altre parti del corpo facendolo finire all’ospedale in prognosi riservata. Un’aggressione che sarebbe potuta finire tragicamente se i vicini di casa non avessero chiesto l’intervento dei carabinieri.