Pesta lo zio per una porta aperta 

Le discussioni e le minacce andavano avanti da qualche mese. Così la convivenza, in un appartamento a Is Mirrionis, tra un 69enne e lo zio ultranovantenne si è fatta sempre più difficile. Fino a mercoledì sera, quando il primo ha aggredito l’anziano colpevole soltanto di aver lasciato socchiusa la porta della sua stanza, facendo così filtrare la luce e disturbandone il riposo. Solo il pronto intervento di altri due nipoti presenti in casa ha evitato conseguenze ben più gravi per il 91enne, finito comunque in ospedale. Giovanni Costa, secondo la ricostruzione degli agenti della Squadra volante, ha continuato con il suo atteggiamento violento, minacciando i familiari di morte per aver chiamato la Polizia. Alla fine, su disposizione del pm di turno, è stato accompagnato in carcere con l’accusa di maltrattamenti in famiglia.

La tensione

Sono stati momenti di grande tensione e i poliziotti delle volanti, arrivati nella palazzina con tre pattuglie, hanno dovuto gestire una situazione non facile. L’allarme, al 113, è stato dato da una donna spaventata per l’aggressione che aveva appena subito un’anziano zio. Lei, insieme a un fratello, sono intervenuti per primi in difesa dell’uomo. Sono arrivati anche alcuni vicini, spaventati per le urla.

Le ferite

Quando gli agenti sono entrati nell’abitazione hanno trovato il ferito in cucina, assistito dai due nipoti che poco prima lo avevano difeso. Perdeva molto sangue dalla zigomo. L’aggressore, come emerso dalle indagini degli investigatori, era invece nella sua stanza. Alla vista degli agenti ha continuato a minacciare, anche di morte, i familiari proprio per aver chiesto l’intervento delle forze dell’ordine. Ci è voluto un po’ per riportare la calma e consentire ai soccorritori di trasportare l’anziano in ospedale per ulteriori accertamenti medici. Per fortuna sono state escluse situazioni serie.

I precedenti

I poliziotti hanno ricostruito gli ultimi mesi di difficile convivenza nell’abitazione. Costa, secondo le accuse, si faceva temere per il suo carattere troppo spesso violento. In particolare prendeva di mira l’anziano zio, nonostante i suoi 91 anni e qualche inevitabile problema di salute. L’ultima aggressione, come emerso dalle testimonianze raccolte dagli agenti, sarebbe nata per una porta lasciata in parte aperta: in questo modo passava della luce che impediva al 69enne di riposare. Ha incolpato di questo lo zio e lo ha raggiunto nella sua camera, afferrandolo per il collo per poi colpirlo con un pugno. È stato fortunatamente bloccato dagli altri due nipoti dell’anziano con l’aiuto di alcuni vicini, in attesa dell’arrivo dei poliziotti delle volanti. Tutti gli elementi raccolti hanno portato il pm di turno a disporre la custodia cautelare in carcere per il 69enne in attesa dell’interrogatorio di garanzia.

