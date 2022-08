Pescheti allagati dopo il nubifragio 

«La Provincia del Sud Sardegna è come un dittatore assente. Non ascolta noi cittadini e ignora i comuni. Abbiamo perso tanto ed è stata tutta colpa loro». Eraldo Lussu, 68 anni, agricoltore di San Sperate, dopo la forte perturbazione dello scorso 11 agosto, si è visto gran parte dei suoi terreni allagati e molte piante lottano per non affogare. Ma cosa c’entra la Provincia del Sud Sardegna con il violento temporale con annessa tromba d’aria. «Dopo pochi minuti di pioggia intensa», racconta Lussu, «il canale di scolo rio Abis, a fianco ai miei terreni sulla Provinciale 4, si è riempito. Non veniva pulito da anni ed è di competenza provinciale. Non appena ha straripato, l’acqua si è riversata nei terreni circostanti». E a quel punto i danni sarebbero stati catastrofici: «L’acqua ha praticamente creato un altro canale per riuscire a farsi strada. I miei alberi di pesche si sono ritrovati sotto trenta centimetri di acqua e fanghiglia».

Il caso

Il Rio Abis non è una costruzione recente, ma perché ora è in queste condizioni? «Prima era di competenza del Consorzio di bonifica», puntualizza Eraldo Lussu, «il canale esiste da decenni, ma veniva pulito regolarmente da loro. Bastava una segnalazione. Ora invece per la Provincia sembra non esistere. Tanto vale tappare il canale a questo punto. Così ostruito fa solo danni, un rischio per le persone e un grave danno per le aziende».

I danni

Il figlio di Eraldo Lussu è Vincenzo Lussu, consigliere di minoranza con il gruppo “L’alternativa per San Sperate”: «Non si potranno contare i danni reali prima di qualche giorno o settimana. Ora le radici delle piante rischiano di affogare. Si parla di danni ingenti, qualcuno potrebbe ritrovarsi a perdere l’annata o addirittura l’intero quadro di terra». E aggiunge: «Il Comune viene ignorato dalla Provincia, ma bisogna fare qualcosa: questo canale è abbandonato da mesi, se non anni. Un problema di mal gestione è diventato un problema di sicurezza».