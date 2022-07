Pesca sostenibile, specie da proteggere 

Migliorare la sostenibilità delle risorse ittiche nell’Isola, proteggere e ristabilire le scorte delle diverse specie e degli habitat naturali, ma anche attivare nuove strategie per il ripopolamento e la salvaguardia dell’ecosistema marino tutelando, però, il lavoro dei pescatori sardi. Sono questi i principali obiettivi del progetto da 700mila euro “Strategie innovative per il ripopolamento e la conservazione dell’habitat marino”, finanziato con i fondi europei per la pesca e promosso da Agci Sardegna in collaborazione con l’Università di Cagliari, il Flag Sardegna Orientale e il coinvolgimento dei pescatori. «Il progetto», si legge nella nota stampa del notiziario Chartabianca, «punta a trovare le migliori strategie di pesca per garantire longevità al settore, permettendo allo stesso tempo di mantenere, da un lato, la giusta fonte di reddito per i pescatori e, dall’altro, l'approvvigionamento alimentare per una quota significativa della popolazione».

La ricerca

La ricerca è suddivisa in quattro fasi che vogliono individuare gli attrezzi e i tipi di esche da utilizzare, i periodi e le zone di pesca, e anche a determinare la redditività e l’operatività dei sistemi indicati. Le attività si svilupperanno nel Golfo di Cagliari, in quello di Palmas a Sant’Antioco e a La Caletta nel Golfo di Orosei. Il programma, invece, parte da tre azioni: la creazione di una “Area Nursery” della seppia comune e una del polpo comune, più l’attività legata al progetto pilota per la pesca sperimentale per l’aguglia imperiale.«Solitamente gli interventi di sostegno alle risorse ittiche si mettono in campo quando queste sono in emergenza e, spesso, si agisce in ritardo come per esempio è successo con i ricci. – spiega Giovanni Loi, vice presidente di Agci Sardegna e responsabile del settore Pesca dell’associazione – Così capita che le norme pubblicate troppo spesso sono impattanti e i pescatori devono subirle. In questo progetto si è fatto un lavoro diverso e preventivo è stato regolato su tre specie ittiche che oggi non son in particolare sofferenza né in via d’estinzione, ma lo spirito del programma è proprio questo: prevenire è meglio che curare”.

Zone costiere

Il progetto inoltre prevede anche il monitoraggio delle zone costiere, ma anche attività di formazione per i pescatori e gli altri operatori del comparto per conoscere le operazioni di posizionamento delle attrezzature, senza dimenticare la promozione dello sviluppo professionale degli operatori per fargli acquisire nuove metodologie di pesca innovative, sostenibili e che si avvalgano di attrezzi da pesca più selettivi e a basso impatto ambientale.