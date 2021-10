“Pesca miracolosa” per la chiesetta  

Prima una raccolta fondi, adesso una pesca miracolosa. Non solo i residenti del quartiere ma tutta la città si mobilita per salvare l’antica chiesetta di San Benedetto in via Marconi. Chiusa dal luglio del 2019 per inagibilità ha bisogno di un imponente intervento di restauro per sistemare il tetto. L’ultimo atto di un lento declino è solo di qualche settimana fa quando ha ceduto anche un pezzo della croce del campanile a vela.

Le offerte

La raccolta fondi era stata avviata prima del Covid con anche la sistemazione dei salvadanai in alcune attività commerciali: in tutto, con tutte le difficoltà che erano poi sopraggiunte a seguito della pandemia, erano stati racimolati 7 mila euro. Ma non basta, per sistemare il tetto ne servono almeno 20 mila e così i residenti del quartiere ma non solo, hanno riportato in voga la pesca miracolosa, quella che si faceva tanto tempo fa, ognuno porta un oggetto che non usa più, un altro compra un biglietto e vince subito qualcosa e così contribuisce a salvare la chiesetta. Il punto di raccolta e di gioco è il negozio di arte sacra in via Marconi 385, a pochi passi dalla chiesa di San Benedetto: il biglietto costa da 5 a 10 euro.

L’iniziativa

«Abbiamo avuto quest’idea e abbiamo chiesto il via libera al parroco della basilica di Sant’Elena», spiega la proprietaria del negozio di arte sacra Agnese Camboni 73 anni. «Purtroppo per riparare il tetto della chiesa servono molti fondi, ma cerchiamo di fare quello che possiamo. La chiesetta è molto importante non solo per il quartiere ma per tutta la città: è stata sede del catechismo, è stata scuola, seggio elettorale e anche ricovero per viandanti accolti in quella che era sa lolla, sa lollitta».