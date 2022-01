Pesca in area protetta: no allo stop 

L’ipotesi di chiudere alla pesca la baia di Porto Conte per sei mesi non fa dormire sonni tranquilli a una decina di armatori che in quelle acque calano le nasse per catturare seppie e polpi. «È una questione di sopravvivenza», spiega Luca Piga, 40 anni, uno dei pescatori da sempre autorizzati a lavorare nell’Area marina protetta di Capo Caccia- Isola Piana. «In inverno non riusciamo a sbarcare il lunario, - racconta il pescatore - se non calando a mare centinaia di nasse nella baia protetta per portare a casa qualche chilo di pesce che ci permetta di pagare le spese di gasolio e gli stipendi dei marinai».

Le richieste

Il nuovo regolamento della riserva marina, con la novità dello stop, sarebbe dovuto essere approvato durante l’ultima assemblea del Parco, ma alla fine è stato deciso di rinviare la discussione prevedendo un ulteriore passaggio in commissione consiliare. I pescatori nel frattempo hanno atteso fuori dalla sede di Casa Gioiosa, preoccupati per il loro futuro. «L’unica fonte di guadagno sono le nasse», cerca di spiegare Luca Piga che proprio pochi giorni fa è stato multato perché trovato in possesso di centinaia attrezzi per la cattura di polpi e altri “pesci da zuppa”. «In teoria ogni barca potrebbe utilizzarne solo cento, – ammette – ma si tratta di un numero esiguo che non ci consente di coprire nemmeno le spese vive». Il braccio di ferro tra i pescatori e i vertici dell’Area marina protetta Capo Caccia-Isola Piana, infatti, non è solo per la paventata chiusura della baia di Porto Conte, la più protetta durante i mesi invernali, ma anche per il numero di nasse da calare. «Noi ne chiediamo 200 per ogni marinaio imbarcato – anticipa il pescatore – ed è quello che proporremo alla commissione consiliare quando ci vorrà in audizione».

Mimmo Pirisi, capogruppo del Pd in Consiglio comunale, ritiene che la commissione Ambiente possa fare da tramite tra gli armatori e l’Ente Parco. «È giusto sentire le rivendicazioni dei pescatori interessati a questo provvedimento – dice – ed è giusto trovare una forma di compensazione economica al loro mancato reddito e rivedere, nel limite del possibile, il regolamento dell’Area marina protetta».