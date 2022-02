Pesca dei ricci, tre mesi di proroga 

I pescatori sono stati ascoltati. Il Consiglio regionale ha rinviato al 15 aprile lo stop al prelievo e alla commercializzazione dei ricci di mare, che la legge omnibus aveva fissato per il 22 gennaio scorso. Altri tre mesi per chiudere la stagione in serenità, dunque. Il provvedimento è entrato ieri nell’aula assembleare con la procedura d’urgenza, senza cioè passare dalla commissione, grazie al consenso di tutti i capigruppo, ed è stato approvato all’unanimità. Il fermo pesca per tre anni è comunque confermato ma viene prorogato al 30 aprile 2025.

A rischio di estinzione

La ragione della misura introdotta a ottobre con la omnibus risiede nel rischio di estinzione della risorsa, considerato il massiccio prelievo nell'ultimo decennio. Nella seduta della commissione Attività produttive del 18 gennaio i rappresentanti del Consorzio Biotecnomares avevano spiegato che causa del depauperamento sono anche i cambiamenti climatici, per questo «il fermo biologico non basta ma bisogna pensare a progetti di ripopolamento anche coinvolgendo gli stessi pescatori». In quell’occasione erano stati Francesco Agus (Progressisti) e Andrea Piras (Lega) a proporre di far slittare il fermo pesca. Secondo il primo, «senza la certezza dei controlli contro l’abusivismo e delle risorse da stanziare per i ristor,i si rischia di vanificare tutti gli sforzi».

La pressione delle associazioni per un rinvio è continuata nei giorni successivi, fino alla manifestazione del 24 con le barche sotto il palazzo del Consiglio regionale. «Sia chiaro, non siamo contrari allo stop in sé, ma prima abbiamo voluto ascoltare le richieste dei pescatori, lasciare spazio a un confronto che le istituzioni dovrebbero sempre mettere in campo», ha precisato il coordinatore regionale della Lega Dario Giagoni.

«Atto di responsabilità»