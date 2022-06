«Persone e famiglie al centro del progetto» 

L’obiettivo è anche quello di reintrodurre i Comitati di quartiere per favorire la democrazia partecipata tra i cittadini. «Bisogna sviluppare la collaborazione e il confronto con gli organi istituzionali del comune coinvolgendo tutti gli enti», aggiunge il candidato sindaco. «Vogliamo proporre agli attori economici e sociali del territorio di costituirsi in consulte e osservatori. Per esempio avevamo già avviato un percorso per la creazione della Consulta dello sport per redigere un regolamento condiviso che garantisca trasparenza e controllo, unendo le esigenze di tutti i cittadini in egual modo».

Continuare con quanto realizzato negli ultimi cinque anni è l’obiettivo della lista civica “Pietro Pisu sindaco” guidata proprio dal sindaco attualmente in carica. «Le linee programmatiche ripartono dagli ottimi risultati che abbiamo ottenuto nell’ultimo mandato», afferma Pisu. «In questa consiliatura abbiamo privilegiato la valorizzazione dell’identità culturale e di appartenenza alle nostre radici, ma anche del patrimonio archeologico e artistico, sfruttando al meglio le potenzialità che il nostro territorio offre dal punto di vista delle risorse economiche e produttive».

Il progetto

Il programma del gruppo si articola in quelle che Pisu definisce «quindici macro aree». Il rafforzamento delle politiche sociali, l’istituzione dei comitati di quartiere, la creazione della consulta dello sport e la riqualificazione dei borghi e del centro urbano sono i punti più caldi messi nero su bianco nel manifesto e presentati ai quartuccesi. «Il settore delle politiche sociali verrà potenziato con azioni per garantire un’alta qualità di tutti i servizi rivolti alle persone e alle famiglie», spiega Pisu. «Vogliamo dare particolare importanza al network “Comuni amici della famiglia”, che offre la possibilità di porre le famiglie e i loro bisogni al centro di un percorso di sviluppo sociale ed economico del territorio».

Democrazia partecipata

L’obiettivo è anche quello di reintrodurre i Comitati di quartiere per favorire la democrazia partecipata tra i cittadini. «Bisogna sviluppare la collaborazione e il confronto con gli organi istituzionali del comune coinvolgendo tutti gli enti», aggiunge il candidato sindaco. «Vogliamo proporre agli attori economici e sociali del territorio di costituirsi in consulte e osservatori. Per esempio avevamo già avviato un percorso per la creazione della Consulta dello sport per redigere un regolamento condiviso che garantisca trasparenza e controllo, unendo le esigenze di tutti i cittadini in egual modo».

Sviluppo urbano

Al centro del programma anche la riqualificazione e lo sviluppo urbano. «Abbiamo a cuore l’intervento che prevede la riqualificazione del rio Is Cungiaus e le zone limitrofe attraverso la realizzazione di un parco lineare con spazi verdi per lo sport e il tempo libero. Ma vogliamo realizzare anche un centro sportivo polivalente a Sant’Isidoro. Senza dimenticare il quartiere Le Serre dove ci sarà un altro parco a far compagnia a quello recentemente inaugurato», prosegue Pisu. «Inoltre ci sono tutte le lottizzazioni del territorio che aspettano o di essere completate o di essere realizzate, saranno oggetto di particolare attenzione da parte della nostra amministrazione. Mentre ci impegneremo con Abbanoa per portare l’acqua potabile a San Gaetano e a Sant’Isidoro».Per Pisu non poteva mancare anche un attento occhio di riguardo al mondo del lavoro. « Occorre mettere in campo tutte le energie e gli strumenti possibili per colmare le lacune legate alle difficoltà dello Stato. Vogliamo creare uno Sportello lavoro permanente affinché diventi un punto di riferimento sicuro per i disoccupati e i lavoratori. Sarà un punto di informazione prezioso anche per la formazione” .

Mobilità sostenibile

«La sfida più importante sarà quella di fornire alle persone la possibilità di muoversi liberamente e rapidamente offrendo loro efficienti alternative all’auto privata. Realizzare piste ciclabili e pedonali e rafforzare il trasporto pubblico – conclude Pisu – sono punti per noi fondamentali» .

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata