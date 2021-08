Perseguita la ex: venticinquenne in carcere 

A marzo era stato condannato in primo grado a due anni di reclusione per stalking e “porno vendetta” nei confronti della sua ex fidanzata. Ma mentre stava scontando la pena agli arresti domiciliari a Villa San Pietro - con tanto di braccialetto elettronico - Giuseppino Fadda, 25 anni, originario di Ozieri, non ha mai smesso di perseguitare la trentenne cagliaritana continuando a renderle la vita impossibile, con mail e diffusione illecita di video dal contenuto sessualmente esplicito (revenge porn). Per il disoccupato è così scattata la custodia cautelare in carcere su ordine emesso dalla seconda sezione penale della corte d’appello.

In carcere

Ieri mattina i carabinieri di Pula hanno dato esecuzione dell’ordinanza che sostituisce gli arresti domiciliari. Fadda è stato così trasferito in carcere: un atto dovuto, secondo gli inquirenti, «dal momento che la misura si è rivelata non sufficiente a impedire ulteriori attività il disturbo da parte del giovane nei confronti della donna: la magistratura ha dovuto aggravare la misura cautelare volta a impedire la prosecuzione di tali comportamenti». Difeso dall’avvocato Marco Perra, Giuseppino Fadda stava scontando gli arresti domiciliari in attesa dell’udienza in corte d’appello. Ma, secondo l’accusa, dopo la condanna in primo grado, seppur chiuso in casa, il giovane avrebbe continuato a perseguitare la sua ex con mail e la divulgazione di immagini intime sui social. Da qui l’ennesima denuncia della vittima e la reclusione cautelare in carcere.

Il precedente

Fino a marzo l’uomo viveva a San Sperate, ospite di una famiglia del paese. Dopo la prima denuncia della ex ragazza, per lui scattò immediatamente la misura cautelare di divieto di domicilio a San Sperate. Poi la sentenza del gup Roberto Cau con il divieto di avvicinamento alla persona offesa, due anni di reclusione e il pagamento di cinquemila euro di provvisionale alla vittima.

Già a inizio anno la donna perseguitata aveva dovuto «cambiare le proprie abitudini di vita» a causa del «grave stato di ansia» e del «timore per la sua incolumità e quella dei propri cari», secondo quanto ricostruito dal pubblico ministero Diana Lecca. In quel periodo infatti Fadda aveva pubblicato immagini sul proprio stato Whatsapp dal «contenuto sessualmente esplicito». Foto da lui stesso scattate o ricevute dalla vittima quando stavano insieme. Inoltre fino al 30 dicembre il ragazzo aveva inviato 2.439 messaggi Whatsapp e sms «gravemente minatori» alla donna. L'aveva poi pedinata e si era anche appostato sotto casa sua. Atti persecutori portati avanti a distanza anche durante gli arresti domiciliari e fino a ieri, quando Fadda è stato trasferito in carcere.

RIPRODUZIONE RISERVATA