Perseguita la ex: arrestato 

Una prima parte della convivenza fatta d’amore e intesa, tanto da decidere di fare un figlio. Poi i rapporti all’interno della coppia si sono rovinati e lei, trentenne, poco dopo la fine dell’estate ha deciso di interrompere la storia. Come accade purtroppo spesso, lui, un trentacinquenne disoccupato di Pirri, non ha accettato la decisione della ex. Ha iniziato a perseguitarla fino a quando la donna lo ha denunciato ai carabinieri facendo scattare il provvedimento del divieto di avvicinamento alla giovane. Tutto inutile perché l’uomo si è presentato dove lavora la ex o seguendola mentre era in giro. Le nuove segnalazioni hanno portato il gip a sostituire la precedente misura con gli arresti domiciliari.

Il racconto

Come ricostruito dai carabinieri della stazione di Pirri, che si sono occupati di svolgere gli accertamenti dopo le prime querele presentate dalla trentenne, l’uomo (non pubblichiamo il nome a tutela del figlio minorenne e della vittima) nonostante il divieto di avvicinamento avrebbe continuato a perseguitare la ex compagna. In diverse occasioni l’avrebbe pedinata, facendo finta di incontrarla casualmente oppure si sarebbe piazzato nelle vicinanze del posto di lavoro della donna, per ottenere un chiarimento. Azioni ripetute che hanno preoccupato la trentenne: alla fine non ha potuto far altro che presentarsi più volte alla stazione dei carabinieri, raccontando ai militari le violazioni del provvedimento da parte dell’ex compagno e la grande paura che stava vivendo a causa di queste azioni ripetute.

La decisione

Inevitabile così la decisione del giudice di far scattare gli arresti domiciliari. Un’ulteriore violazione porterebbe il trentacinquenne, con alcuni precedenti, direttamente in carcere. E proprio ventiquattr’ore prima, sempre a Pirri, è stato un 56enne, accusato di maltrattamenti in famiglia e lesioni personale, a essere raggiunto dal provvedimento dell’allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla moglie. È stata lei a denunciarlo dopo aver subito per molto tempo offese, minacce e soprattutto aggressioni che le hanno provocato lesioni importanti.