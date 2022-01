Perseguita il fratello, poi patteggia 

Ha patteggiato 7 mesi di reclusione con pena sospesa per atti persecutori nei confronti del fratello, culminati nel minacciarlo di morte e nell’esplodere un colpo di fucile nella sua direzione mentre si trovava nel terreno ad una distanza di circa 150 metri. Fabio Atzeni, 51 anni di Arbus, ha dunque deciso di concordare la pena con il pubblico ministero Rossana Allieri, ottenendo poi il via libera dal giudice.

Le accuse

Terminate le indagini, Fabio Atzeni è stato accusato di stalking nei confronti di suo fratello, Pietro Raimondo, assistito dall'avvocato Marco Usai, 57 anni. I fatti che hanno dato origine alle contestazioni risalgono ad un periodo compreso tra il 2016 ed il 28 febbraio dello scorso anno. Stando all’accusa, il 51enne avrebbe ingiuriato e minacciato il fratello maggiore con cadenza pressoché settimanale, ogni qualvolta il secondo si recava nel proprio podere, offendendolo con parolacce e riempendolo di minacce. Al telefonino del 57enne sarebbero arrivati messaggi due o tre volte la settimana, anche nelle ore notturne, che gli avrebbero tolto la serenità. «Non devi dormire», gli avrebbe scritto una sera, tanto che il maggiore dei due fratelli l’aveva interpretata come una minaccia a stare attento che avrebbe potuto andare a prenderlo anche di notte per fargli del male.

La fucilata

Il fatto più grave sarebbe avvenuto il 28 febbraio dello scorso anno, quando – dopo aver detto in sardo «ti uccido» al fratello – Fabio Atzeni avrebbe sparato una fucilata in direzione di Pietro Raimondo, ma per fortuna da una distanza di circa 150 metri. In più ci sarebbero stati continui danni alle piante del fondo del maggiore degli Atzeni, causate dall’introduzione abusiva nel suo fondo delle pecore da parte del minore. Una situazione che avrebbe provocato al 57enne un grave stato d’ansia e paura, tanto da fargli avere paura per la sua incolumità.