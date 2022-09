«Pericoloso il bosco di Punta Giglio» 

Ciò che temevano le associazioni ambientaliste nel bosco della Bramassa si è avverato nei giorni scorsi: un grosso albero di pino si è abbattuto proprio nel mezzo della stradina sterrata che porta a Punta Giglio. Nessuno si è fatto male, per fortuna. A sentire alcuni testimoni pochi attimi prima del crollo era transitato il pulmino che accompagna i visitatori fino alla sommità del comprensorio. Altri vecchi alberi potrebbero fare la stessa fine, in un’area verde, in parte pubblica e in parte privata, dove negli ultimi anni non è mai stata fatta manutenzione.

L’allarme

Il Wwf, la Lipu e il Gruppo di Intervento Giuridico avevano lanciato l’allarme ad aprile scorso, inviando un dossier agli enti competenti, in cui veniva documentata la precaria condizione dell’area con pineta che circoscrive, in parte, il bosco autoctono. «Pini spezzati, altri rovesciati con le radici fuori dal terreno, tronchi e ramaglie secche sparse. Una situazione preoccupante che necessita di urgenti interventi di gestione forestale, necessari in qualsiasi parte del territorio, ed in particolare, in un’area parco», scrivevano le sentinelle del verde sei mesi fa. «Si è così – conferma Stefano Deliperi del Grig – avevamo chiesto una verifica dello stato del bosco e un intervento di pulizia e manutenzione«. Il problema è che non si capisce ancora chi dovrebbe intervenire. «È un incidente che può capitare, – commenta il presidente del Parco Raimondo Tilloca – ciò non toglie che la situazione del patrimonio boschivo in parte privato di Punta Giglio dovrà essere risolta prima o poi. Ci sono state in passato delle interlocuzioni tra la società proprietaria dei terreni e la Regione, e speriamo che si possa arrivare presto a una definitiva soluzione del problema in modo che l’area diventi totalmente pubblica e quindi più gestibile».

I terreni privati

I privati possiedono circa 300 ettari tra Guardia Cavallo, la Dragunara, la Bramassa e, soprattutto, il parcheggio di Punta Giglio. In cambio dei terreni sottoposti a tutela assoluta, la proprietà si diceva disposta a valutare altri immobili da valorizzare dal punto di vista turistico. Del possibile “baratto” però i rappresentanti istituzionali regionali non hanno ancora discusso ufficialmente. Ora l’emergenza riguarda la manutenzione della pineta, anche in previsione del rischio incendi. «Il crollo del pino, cui potrebbero seguirne altri, pone il problema della sicurezza del percorso – fa presente Francesco Guillot della Lipu – noi abbiamo segnalato ma non sappiamo a chi spetti la manutenzione».