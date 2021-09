Pericolo frane: scoppia il caso 

Si accende la diatriba tra Anas e Comune di Cuglieri per la sistemazione e messa in sicurezza della strada statale 292 che attraversa le zone devastate dall’incendio di fine luglio. L’ente che gestisce la strada statale ha inviato una lettera al comune montiferrino, segnalando «il rischio frane, smottamenti, caduta massi lungo la statale» e (richiamando l’articolo 31 del Codice della Strada e la Legge Regionale 9 del 2006) invita i sindaci a sistemare le pertinenze comunali «della strada statale di propria competenza onde evitare che possano verificarsi frane e problemi all’incolumità pubblica e per evitare lo scoscendimento del terreno, l'ingombro delle pertinenze e della sede stradale».

Il Comune

La richiesta però suona come una beffa: la strada è statale, il Comune ha delle pertinenze oltre la carreggiata transitabile dalle auto ma non possiede risorse per intervenire. Immediata la riposta del sindaco Gianni Panichi (72 anni) all’Anas «La normativa citata è applicabile solo in una situazione di normalità non certo in una fase emergenziale come questa. La Provincia sta già procedendo alla messa in sicurezza delle strade di propria competenza. L’Anas, per giunta, è già titolare di finanziamenti appositi ed ha predisposto, con imprese specializzate per i lavori necessari, la messa in sicurezza. I comuni non dispongono di risorse necessarie e tantomeno di imprese specializzate per fare interventi sui costoni e le prossimità delle strade. Non voglio assolutamente pensare a quanto tempo servirebbe ad appaltare i lavori se dovesse essere il Comune a provvedere. Non si può pensare di scaricare sui sindaci le responsabilità che non possono essere in alcun modo onorate».

L’Anci

Molto critico sulla condotta dell’Anas il presidente dell’Anci Sardegna Emiliano Deiana, 47 anni: «Una struttura governativa invece di mettersi al servizio dei sindaci del territorio colpito da un immane disastro, getta su di loro un gravame di responsabilità senza precedenti e senza limiti. Il Governo ha già dichiarato lo Stato di Emergenza, quindi è indispensabile che intervenga attraverso il Ministro Giovannini e richiami l’Anas alla leale collaborazione con le istituzioni locali». Ciò che è accaduto nel Montiferru e nella Planargia «ha pochi precedenti nella storia recente della nostra isola –prosegue Deiana- e l’Anas non sa che sa che per sistemare 22 km di versanti e scarpate ai Comuni non gli basterebbero dieci anni di bilanci comunali dedicati a questo. Se Anas fosse stata collaborativa senza giocare allo scaricabarile avrebbe già stanziato le risorse necessarie per gli interventi più urgenti. Se fosse collaborativa sarebbe andata sui luoghi del disastro a portare aiuto e non ad aggravare di problemi le amministrazioni già prostrate dalle conseguenze nefaste degli incendi». Panichi ha chiesto un intervento urgente della Regione perché alle prime piogge autunnali il problema sarà tremendamente reale.

