Pericoli in spiaggia e pochi servizi 

Ma l’elenco dei pericoli è lungo. Sempre a San Giovanni, a ridosso del costone pericoloso, c’è chi ha spostato le transenne che erano state sistemate per “coprire” alcune tombe rinvenute tempo fa. Meglio stare attenti a dove si cammina, insomma. Finire all’interno è un attimo. Non è in una situazione migliore neanche la falesia a poca distanza dall'Osservatorio dell’Amp. Anche qui c’è un pezzo di scogliera che sta per crollare. I bagnanti si avvicinano come se niente fosse visto che le transenne e i cartelli posizionati tempo fa sono spariti. Non sono più utili nemmeno i cartelli che un tempo spiegavano ai turisti l’origine della borgata: sono divelti e scoloriti.

La zona, che visto il caldo è già stata presa d’assalto dai vacanzieri, ogni anno in estate viene interdetta al transito con l’installazione di diverse delimitazioni. Questo per evitare di far avvicinare le persone a quel tratto di spiaggia: rischierebbero di essere travolte dalla falesia. Quest’anno però il Comune di Cabras non è ancora intervenuto. Le transenne che lo scorso anno erano state posizionate in spiaggia per bloccare il passaggio sono sotto la sabbia, ormai arrugginite.

In spiaggia non c’è nessun cartello che indica il pericolo. Tantomeno la solita corda e le transenne che delimitano la zona. Ecco perché tanti, soprattutto i turisti che non conoscono la costa, stendono l’asciugamano e si rilassano all’ombra di quell’enorme costone che sta per crollare. Nella parte alta della borgata marina di San Giovanni di Sinis la tragedia è dietro l’angolo: c’è un pezzo di scogliera che ogni tanto perde un pezzo a causa dall’erosione. E sotto, anche ieri, tanti ombrelloni.

Nessun divieto

I pericoli

Il Comune

Il sindaco di Cabras Andrea Abis, in questi giorni a Torino con diversi assessori al Salone del libro, promette di procedere immediatamente con l’installazione di corde e cartelli di divieto: «A causa del caldo questa volta i turisti sono arrivati prima - spiega - ecco perché non siamo arrivati giusti con i tempi. Per questa mattina ho richiesto un intervento di delimitazione in spiaggia in anticipo rispetto ai programmi e a breve interverremo in tutte le zone pericolose. L’ordinanza di divieto è comunque in vigore, sia da parte del Comune, sia della Capitaneria».

I servizi

Lungo il resto della costa invece i servizi non sono ancora partiti. Eppure, visto il caldo, i turisti sono già arrivati. A Is Arutas per esempio i bagni sono ancora chiusi e circondati dall’erbaccia. Entreranno in funzione solo con l’avvio dei parcheggi a pagamento, questa volta prima della metà di giugno. Anche le docce sono da ripristinare. Così come tutte le aree in spiaggia che accoglieranno i cani. «Siamo al lavoro per appaltare tutti i lavori al più presto possibile» conclude il primo cittadino.

