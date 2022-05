Perfettamente Geppi Cucciari 

Geppi Cucciari, felice di tornare in Sardegna con quattro sold out?

Breve identikit: sa essere irriverente, sempre con la consueta simpatia (chiedere al presidente Mattarella). È instancabile: sino a pochi giorni fa abbinava la televisione, “Che succ3de” su Rai3, alla radio con “Un giorno da pecora”, in compagnia dell’inseparabile Lauro. È sarda di Macomer. Ora è a teatro con il monologo “Perfetta”. Di chi si tratta? Non è difficile da intuire: Geppi Cucciari. Che per il Cedac arriva a Tempio giovedì e a Cagliari, da venerdì a domenica al Massimo, con lo spettacolo “Perfetta”, scritto da Mattia Torre, drammaturgo e sceneggiatore tra i più amati della scena italiana scomparso nel 2019.

Breve identikit: sa essere irriverente, sempre con la consueta simpatia (chiedere al presidente Mattarella). È instancabile: sino a pochi giorni fa abbinava la televisione, “Che succ3de” su Rai3, alla radio con “Un giorno da pecora”, in compagnia dell’inseparabile Lauro. È sarda di Macomer. Ora è a teatro con il monologo “Perfetta”. Di chi si tratta? Non è difficile da intuire: Geppi Cucciari. Che per il Cedac arriva a Tempio giovedì e a Cagliari, da venerdì a domenica al Massimo, con lo spettacolo “Perfetta”, scritto da Mattia Torre, drammaturgo e sceneggiatore tra i più amati della scena italiana scomparso nel 2019.

Con le musiche originali di Paolo Fresu e l’abito di scena firmato Antonio Marras, il coinvolgente monologo racconta un mese della vita di una donna attraverso le quattro fasi del ciclo femminile, aspetto naturale dell’esistenza tuttavia spesso percepito un argomento tabù. «Lo spettacolo invita tutti a una presa di coscienza su uno dei temi più delicati e profondi dell’universo femminile. Comicità e umorismo ci sono al pari degli altri registri».

Geppi Cucciari, felice di tornare in Sardegna con quattro sold out?

«È una gioia che si moltiplica. Si ritrova il calore del pubblico e qui c’è la matrioska doppia di soddisfazione perché sono a casa a completare quel tour iniziato prima della pandemia».

Qual è la visione di Mattia Torre sulle donne che emerge da “Perfetta”?

«Si affronta un tema di cui poco si parla, un tema squisitamente femminile: il ciclo della donna. In realtà è solo uno spunto. Raccontare quattro martedì della vita di una donna, che corrispondono alle quattro fasi del ciclo, consente di osservarne la vita: le dinamiche, i pesi, gli ingombri, le bellezze, le meraviglie, le fragilità. Credo che agli occhi di Mattia la protagonista sia una figura nella quale le altre donne dovrebbero riconoscersi».

Perché?

«Caratteristica comune nella vita di tutte quante le donne è una grande complessità e un’altrettanta ricchezza di attività di cui dobbiamo occuparci. Ecco perché la protagonista incarna tante donne».

Mattia Torre affronta un tema legato esclusivamente all’universo femminile.

«Specifico che è un tema scelto e elaborato da Mattia. Lui scriveva quello che voleva per chi voleva. Non credo esista una scrittura di genere, ma di sicuro ci sono generi di scrittura. Una persona intelligente, colta e raffinata come Mattia ha sempre affrontato qualsiasi argomento con un punto di vista originale. È accaduto anche con “Perfetta”, frutto di una ricerca: ha parlato con una ginecologa, con un’ostetrica… ha affrontato una preparazione tecnica. In realtà è un pretesto per raccontare la vita. Anche quella degli uomini. Perché nella nostra vita ci sono anche loro: mariti, figli, colleghi, capi, sottoposti».

Che rapporto aveva con Mattia?

«Ho avuto il grande privilegio di essere sua amica prima ancora di interpretare i suoi testi. La sua bellezza è che ha sempre scritto per persone che amava e che lo amavano».

Le assomiglia la protagonista?

«Lei è una moglie, ha due figli adolescenti, ha un lavoro maschile, fa una vita diversa dalla mia, eppure riesce ad assomigliarmi più di quanto non possa sembrare dalla sua descrizione».

La società odierna pretende sempre la perfezione, a che prezzo?

«Io non ne so niente, perché non faccio parte di questa categoria (ride). L’aggettivo non è riferito a me. Non esiste niente di più perfetto che la ricerca imperfetta della perfezione. Forse è questa la perfezione ».

La battuta dello spettacolo che più di tutte la rappresenta?

«La gentilezza è l’ultimo atto politico che ci rimane».

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata