Pereiro si è preso il Cagliari  

Dicevano tante cose, su Gaston Rodrigo Pereiro Lopez da Montevideo: che fosse bello, ma senz'anima, che avesse classe, ma tenuta nascosta e comunque non potesse vedersi del campionato italiano. Dicevano che no, uno così nel Cagliari non potesse starci, troppo assente e discontinuo: e poi, dov'è la garra? Dicevano tante cose sul triste e poco fortunato Gaston, collezioniste di sfighe fin dal suo arrivo in Sardegna, nel gennaio del 2020. Colpi avversi della sorte subiti in silenzio. In attesa della scintilla. Da domenica sera tutti quei “dicevano” sono stati sostituiti dai “l'avevo detto io”. Misteri del calcio.

Decisivo

All'improvviso, Pereiro si è preso la scena e il Cagliari. Quella continuità che non ha mai avuto – anche perché mai ha avuto un allenatore che gli desse fiducia cieca – è uscita fuori col nuovo anno. A Bergamo il pomeriggio della consacrazione, in una giornata che avrebbe potuto affossarlo. Fuori tutti i colleghi dell'attacco, Pereiro si è ritrovato a dover sostenere tutto il peso del reparto in mezzo a due mastini come Palomino e Djimsiti. Il vecchio Gaston si sarebbe arreso al destino. Il nuovo Gaston, invece, ha preso la palla al balzo. Un tempo a cercar di far respirare la squadra in difficoltà, specie nei primi 20 minuti, un altro per colpire e affondare la Dea. Il gol dell'1-0, festeggiato con una rabbia mai vista. Poi il pressing a strappare la palla a Djimsiti, con Musso costretto all'harakiri da rosso per fermarlo. Ancora la rete del 2-0, facile solo per chi a calcio non ci ha mai giocato, con un colpo di biliardo col mancino, a incrociare sull'assist di Bellanova. Fioretto e sciabola, perché i 99 minuti di Pereiro raccontano anche di 45 palloni giocati, di un importante 70% di passaggi riusciti e addirittura tre palloni recuperati. Per la gioia di Mazzarri, primo attaccante e primo difensore, col pressing continuo, fino a contendere una palla sulla linea dell'area di rigore. Quella di Cragno.

Altra vita

Il Cagliari pende dai piedi di Pereiro, con Nandez ultimo rappresentante della Repubblica Oriental sotto il cielo di Sardegna. Dopo aver buttato via con rabbia il 2020 e il 2021, con tanto di insulti via social, il 2022 può davvero essere il suo anno. La luce si è accesa col Bologna, l'assist per il pareggio di Pavoletti e la rete nel recupero. Poteva essere il solito lampo accecante, prima di tornare nel suo regno di nebbie. Invece eccolo il Pereiro mai visto. Gara da gregario contro la Roma, l'angolo-assist per Joao contro la Fiorentina e, infine, Bergamo ai suoi piedi. Gianfranco Matteoli, a “Il Cagliari in diretta” su Radiolina e Videolina, lo aveva detto: «Un ottimo giocatore, deve sentire fiducia, giocare con continuità ed esser coccolato». Assist colto da Mazzarri. Che ora si gode l'uruguaiano a sorpresa: «Doveva essere solo più cattivo e sentire fiducia. E' un grande giocatore e può diventare anche più grande». Musica per le orecchie di Giulini, che due anni fa andò a prenderlo di persona al Psv. Pereiro, croce dei tecnici precedenti, ha trovato chi ora in lui vede una delizia. E ripaga con quelle magie attese per due anni. Un'arma in più per prendersi la salvezza e sognare. In fondo, con chi arriva da Montevideo funziona spesso.