Pereiro è l’uomo delle imprese 

Chiamatelo Provvidenza. Ci sono giorni, come ieri, in cui Gaston Pereiro decide di giocare come sa e la vince praticamente da solo. L’ennesimo ingresso dalla panchina, ma un impatto devastante: prima l’assist vincente per l’1-1 di Pavoletti, poi la zampata vincente per il 2-1. “Man of the match”, come in quell’indimenticabile Cagliari-Parma della passata stagione, vinta di rimonta con le magie dell’uruguaiano dalla faccia triste. Anche lì un gol e un assist. Pereiro finalmente è felice e non ha dubbi sulla dedica del successo: «Dedico questo gol alla gente, la vittoria è per tutti i nostri tifosi».

Di rabbia e di cuore

Ogni ingresso in campo è un testa o croce. Perché Pereiro può esser ferro e può esser piuma. Ieri, in una gara che stava facendo scivolare il Cagliari all’inferno, Gaston è stato ferro. Fin dall’ingresso, quando ha tirato fuori una grinta mai vista, andando a contendere a muso duro un pallone vicino alla linea laterale. Poi la solita classe cristallina, ma anche quella rabbia che molto spesso l’uruguaiano lascia a casa. E proprio nello spirito Gaston trova la chiave della partita: «Era una partita difficile, siamo andati sotto come con la Sampdoria, ma questo gruppo ha grande spirito». E questo spirito Pereiro se lo è portato appresso per il campo, mettendo via anche quella faccia triste di chi vorrebbe, ma non può o non riesce. Devastante partendo dalla panchina: «Mi piace giocare sempre, quando il mister mi manda in campo devo dare il massimo e stavolta ho fatto il gol della vittoria».

La firma di Gaston

Si è acceso, Pereiro, e si è preso la scena. A modo suo. L’assist per Pavoletti quasi un tocco da biliardo, poi la magia finale, il pallone controllato in corsa con l’esterno e poi piazzato sul primo palo, ringraziando anche Skorupski. E anche il freddo Pereiro si è sciolto, saltando tra le braccia dei tifosi in curva. Scrivendo tutta un’altra storia nell’anno nuovo: «Siamo andati in vacanza molto arrabbiati per la prima parte di stagione, con queste due vittorie speriamo di continuare così». Tempi duri per gli uruguaiani: Caceres e Godin epurati, Oliva, Nandez e lo stesso Pereiro in bilico sul mercato. Gaston tiene alta la bandiera della Republica Oriental: «Il gruppo di uruguaiani che era qui ha dato sempre il massimo, i risultati non sono arrivati ma hanno dato tutto».