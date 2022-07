«Perdono? Valuteremo il pentimento» 

«Profondamente dispiaciuto per la morte di Beatrice». Lo scrive in una lettera il giovane che era alla guida della macchina in cui, un anno fa a Carbonia, perse la vita la sedicenne Beatrice Arru in un terrificante incidente stradale in pieno centro.

Il dolore

Una missiva inviata, tramite il suo avvocato, alcune settimane fa e che suscita un mix di sentimenti contrastanti in Romina Selis, la 42enne madre di Beatrice che ieri, con i familiari e tanti amici, ha voluto ricordare la figlia con una fiaccolata partita dopo la messa in suffragio. Al volante dell’Opel Corsa che alla velocità di 100 chilometri all’ora e dopo aver bruciato il semaforo rosso si schiantò prima contro un‘altra auto all’incrocio fra via Umbria e Satta poi su un edificio, incendiandosi e non dando scampo a Beatrice, c’era Alessio Farci, 22enne di Sant’Anna Arresi; assistito dall’avvocato Luigi Porcella, è indagato dalla Procura per l’ipotesi di omicidio colposo. Tre mesi fa la donna, sollecitando con l’avvocato Marco Zusa l’esito della perizia disposta del pm, poi in effetti giunta e già in mano al magistrato, si era rammaricata del fatto di «non poter individuare segni di pentimento - aveva detto - perché nessuno ci ha mai contattato». Non era facile parlare di perdono. Non lo è nemmeno ora che Alessio, con parole mediate dal suo legale, ha comunicato alla famiglia di Beatrice «senso di colpa e sofferenza profonda per l’accaduto». Romina Selis prende atto e ci ragiona: «Il percorso di pentimento eventualmente lo valuteremo: queste righe arrivano dopo un anno dalla tragedia, tanto tempo, durante il quale non abbiamo sentito nemmeno i suoi genitori a cui forse in un primo momento non avremmo dato udienza perché non conoscevamo le nostre reazioni, ma non era detto che sarebbe stato sempre così».

La perizia

Avant’ieri sera la donna, il marito Gianluca Arru e la sorellina di Beatrice, al culmine della fiaccolata da San Ponziano al luogo dell’incidente, si sono stretti in un abbraccio indescrivibile. Romina Selis conosce a menadito l’esito della perizia: «Facilmente intuibile sin dall’inizio: vederlo posto nero su bianco da un esperto è ancor più doloroso e adesso l’unica cosa che chiediamo è che la giustizia faccia il suo corso il più velocemente possibile». Nell’attesa, sulla scorta di quanto suggerito già dal parroco don Cristian Lilliu durante l’omelia dedicata al ricordo di Beatrice, la donna esorta i giovani alla riflessione: «La fiaccolata ci ha rincuorato, ringraziamo tutti, istituzioni comprese, per la vicinanza, il supporto e l’emozione sincera che traspariva dagli occhi di tutti: significativo che i negozi abbiano abbassato le serrande e che in tanti fossero presenti al corteo: questa commemorazione – tiene a sottolineare mamma Romina – insegni ai ragazzi una volta di più che il divertimento deve essere sano, rispettoso di sé stessi e degli altri: è il messaggio che vorremmo non venga mai scordato».