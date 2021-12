«Perdono chi mi ha umiliato» 

Al termine di un travaglio interiore durato anni e causa di un’enorme sofferenza, la vittima di una diceria tanto cattiva quanto devastante prende il coraggio a due mani e compie un secondo passo non irrilevante. Dopo aver denunciato quanto le era accaduto rendendo pubblica nel 2018 la sua vicenda, ieri ha perdonato chi aveva contribuito ad additarla quale “porta iella”. Francesca Sias ha 21 anni e ha cominciato ad avere problemi quando ne aveva 13. In Tribunale 24 ore fa ha voluto chiudere il processo contro cinque coetanei protagonisti di alcuni episodi tre le migliaia da lei segnalati nel tempo: in accordo con la famiglia e i suoi avvocati Giovanni Contu e Chiara Monni, ha ritirato la querela e il gup Giuseppe Pintori ha disposto il non luogo a procedere per tutti gli imputati, accusati di stalking e diffamazione per aver «schernito» la giovane, utilizzato «gesti scaramantici» quando la vedevano, diffuso le dicerie sul suo conto provocandole «un perdurante e grave stato d’ansia e paura».

Il perdono

Un gesto dovuto alla «speranza» che quanto accaduto serva «da esempio per le tante persone che si comportano in questo modo», ha spiegato Sias davanti all’aula di udienza, «e anche per chi non ha la forza di andare avanti a combattere». Come lei invece è riuscita a fare. «Non è stato facile, non ci si rende conto di cosa significhi sino a quando non lo si vive. Io sono nessuno per far del male agli altri». All’ultimo passaggio giudiziario erano presenti solo gli avvocati difensori Rita Sanna, Nicola Floris, Francesca Tribisonna, Fabio Ciulli, Roberto Nati e Davide Piasotti, non i ragazzi sotto accusa: una minima parte di quelli che per stupidità, assenza di maturità, incapacità di capire il dolore che si stava provocando, o anche solo per ripetere quel che si sentiva in giro senza neanche conoscere la vittima, hanno contribuito a stravolgere l’esistenza di una ragazza giovane e bella che, all’inizio, aveva pensato: «Tra qualche giorno questo stupido scherzo finirà».

Emarginazione e scuse

Invece gesti scaramantici, battute, emarginazione, telefonate anonime, video e audio offensivi su Instagram, Facebook e WhatsApp si erano diffusi a macchia d’olio. Così alla fine Sias, che andava nei luoghi pubblici solo se accompagnata ed evitava di socializzare per non essere presa di mira, aveva chiesto aiuto alla magistratura. Il pm Maria Virginia Boi e gli investigatori erano risaliti a cinque tra le centinaia di responsabili, che in seguito avevano sostenuto di essere «dispiaciuti», di aver capito l’errore e le «gravi conseguenze» del loro comportamento. Avevano chiesto scusa a Francesca Sias: ora dovrebbero anche ringraziarla.