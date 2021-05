Perdighe, addio al futsal 

A 36 anni ha deciso di dire basta con il futsal. Fabio Perdighe, capitano della Leonardo, ha giocato la sua ultima partita sabato 24 aprile nel 3-3 con la Lazio, senza riuscire a trattenere le lacrime al momento dell’ultima sostituzione. «Ho provato forti emozioni», racconta Perdighe, «ho ricevuti tanti attestati di stima che mi hanno commosso».

Le motivazioni

A fermare il capitano della Leonardo è stato un problema alla schiena: «Ogni domenica dopo le partite zoppicavo. Dispiace lasciare per questo motivo, senza problemi fisici avrei continuato».

21 anni di futsal

Fabio Perdighe appende gli scarpini al chiodo dopo aver scritto pagine importanti del calcio a 5 sardo nella sua carriera durata 21 anni. L’esordio da quindicenne con la Mediterranea Carbonia, la breve esperienza nel Cagliari in A1 e le successive avventure con Basilea, Elmas e Leonardo. Non sono mancate le soddisfazioni, con la vittoria di un campionato di B, due campionati e una Coppa Italia di C1. «Sono stati i momenti più emozionanti della mia carriera, insieme all’esordio con il Carbonia e le convocazioni nelle nazionali giovanili», ricorda Perdighe.

Quintetto ideale

Non sono mancati i compagni forti avuti accanto. «Se dovessi fare un quintetto ideale», risponde Perdighe, «sceglierei Bebo Orani tra i pali perché è stato per molti anni il miglior portiere sardo. Come laterali dico Deivison, compagno di mille battaglie, e Marco Tidu per il potenziale e l’intelligenza che mette in campo. Tra i pivot prenderei Pascal Mietto per la sua facilità realizzativa, mentre come centrale difensivo Alessandro Usai, mi aveva impressionato nella mia breve esperienza al Cagliari in A1». Tra gli allenatori Perdighe opta invece per «Davide Mura, è quello che mi ha cambiato la carriera facendomi giocare da laterale».

Evoluzione

Perdighe ha visto crescere il futsal: «Quando ho iniziato io, giocavano a calcio a 5 i resti del calcio. Oggi invece viene riconosciuto come uno sport importante e stiamo iniziando a specializzare i giovani. Ha aiutato anche l’arrivo degli stranieri», il pensiero del capitano della Leo, «il futsal ha fatto grossi passi in avanti e sicuramente ne può fare molti altri. Sono fiducioso per il futuro, abbiamo tante squadre sarde nei campionati nazionali, ne manca solo una in A1».

Futuro

Il futuro di Perdighe dopo il ritiro sarà ancora nel calcio a 5: «Per me questo sport ha rappresentato tanto. Ho già il patentino di allenatore e mi piacerebbe poter continuare come tecnico, magari proprio alla Leonardo».

RIPRODUZIONE RISERVATA