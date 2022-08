Perde un dente dopo i furti: incastrato  

Per allontanarsi con rapidità dalla scena del crimine il 40enne disoccupato, già noto alle forze dell’ordine per precedenti vicende giudiziarie, aveva inforcato la motocicletta Yamaha MT3 che si trovava parcheggiata nel garage del 67enne.

Contro di lui c’è una prova schiacciante: un suo dente. Un piccolo ma decisivo reperto biologico perso durante un tentativo di fuga finito in una disastrosa caduta da una moto rubata. Ora quel dente, da cui sarà ricavato il Dna, è un importante elemento d’accusa nelle mani degli investigatori contro Roberto Atzori, 40 anni, di Guspini. A suo carico è così scattata la denuncia: i carabinieri lo accusano di essere stato lui a mettere a segno due furti nel suo paese lo scorso 31 luglio.

Il doppio furto

A far scattare le indagini erano state due denunce presentate in contemporanea: segnalavano altrettanti furti commessi a Guspini, uno nella casa di un uomo di 67 anni e l’altro a un locale pubblico adiacente, il Roxy Bar. Per passare da una all’altro il ladro ha utilizzato una finestrella lasciata aperta, approfittando anche della pausa di chiusura pomeridiana. Una volta all’interno del bar, l’autore del colpo ha scassinato alcune slot machine per prelevare l’incasso, stimato in 970 euro, per poi portarsi via anche un pc portatile e un cellulare di proprietà del titolare del bar. Della refurtiva pare non ci sia ancora alcuna traccia.

Per allontanarsi con rapidità dalla scena del crimine il 40enne disoccupato, già noto alle forze dell’ordine per precedenti vicende giudiziarie, aveva inforcato la motocicletta Yamaha MT3 che si trovava parcheggiata nel garage del 67enne.

L’incidente con la moto

A bordo della moto Roberto Atzori era scappato verso la periferia del paese, percorrendo a grande velocità la via Dessì con l’intenzione di giungere alla sterrata che porta in montagna. In prossimità di una curva, una fatalità ha fatto sì che l’uomo perdesse il controllo della moto, andandosi a schiantare contro un palo, cadendo rovinosamente a terra e sbattendo la faccia con violenza: nell’impatto si era rotto la mandibola e uno zigomo.

In ospedale

Alcuni passanti avevano prontamente chiamato i soccorsi ma il fuggiasco si era allontanato dal luogo dell’incidente prima dell’arrivo dell’ambulanza. Quel pomeriggio Roberto Atzori si era presentato spontaneamente prima al pronto soccorso dell’ospedale “Nostra Signora di Bonaria” di San Gavino Monreale e poi al “Santissima Trinità” di Cagliari. Qui era stato trasferito nel reparto di chirurgia maxillo-facciale e aveva subito un’operazione per la doppia frattura riportata.

Le indagini

Nel corso delle indagini i carabinieri hanno sentito testimoni e si sono avvalsi delle refertazioni mediche dei presidi medici, raccogliendo una corposa serie di indizi contro Roberto Atzori. Non solo nelle occasioni di ricovero ospedaliero quest’ultimo aveva dovuto fornire elementi identificativi che si sono dimostrati utili per consentire ai militari dell’Arma di risalire a lui ma in via Dessì, a Guspini, dove è avvenuto l’incidente in moto, i militari avevano trovato un dente molare dell’arcata inferiore, sul quale sarà eseguita l’analisi del Dna: il dente è proprio quello di cui l’interessato aveva lamentato la scomparsa con i medici del Santissima Trinità.

