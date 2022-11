Perda Liana, parole di pietra 

Natura e libri, un matrimonio perfetto celebrato all’ombra del patriarca. Successo per il trekking letterario che da Genna Filixi ha condotto fino al Perda Liana. Guidati dalla geologa e guida ambientale Fulvia Adamo, di Lanusei e dalla scrittrice Federica Cabras, di Villagrande, ci si è immersi nel paesaggio da sogno del romanzo Animas.

Dieci chilometri per parlare, prima dell’aspetto ambientale del percorso e poi, arrivati a Perda Liana di credenze e leggende. Un itinerario che ha catturato l’attenzione di appassionati delle passeggiate e i lettori. «Ho guidato i partecipanti lungo un percorso attraverso il tempo. – ha detto Adamo – Sono partita dalle ere geologiche più antiche, spiegando i tipi di rocce in ordine cronologico fino a Perda Liana che per l’occasione rappresentava il presente».

Il gigante

Ai piedi del Tacco di pietra ci si è seduti in cerchio per chiacchierare di quello che Adamo ha chiamato il libro della terra e dello scritto di Cabras. «Un luogo emblematico dove abbiamo realizzato un vero e proprio forum – ha proseguito la geologa – perché le leggende pongono Perda Liana come la porta degli inferi. Un posto che ben si lega dunque al libro di Federica Cabras, in cui nella notte del 31 ottobre vivi e morti si incontrano. Scambi e idee su leggende e credenze in un luogo spettacolare dove i nuragici si incontravano per parlare di politica». Un esperimento ben riuscito. «L’incontro tra geologia e letteratura non deve essere visto come una novità - ha concluso Adamo – nell’antichità scienza e letteratura non erano separate. È stata una esperienza molto interessante che potrebbe essere replicata magari anche parlando di storia. I miei trekking sono tutti divulgativi».

Racconti