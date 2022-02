«Percorsi distinti per le carriere di giudici e pm»  

«Ci interessa semmai che la progressione di carriera dei giudici sia legata al merito: questo sarebbe uno stimolo per migliorare il loro operato. Per quanto riguarda il risarcimento sono scettico: una norma del genere andrebbe elaborata con più attenzione».

«Servono due percorsi distinti per pm e giudici: concorsi, carriere e Csm devono essere totalmente separati». Forse non sarebbe la soluzione per tutti i mali della giustizia. Ma secondo l’avvocato Giuseppe Ledda, segretario della Camera penale di Cagliari, potrebbe essere un buon punto di partenza per riformare l’intero sistema, che da tempo lotta per recuperare credibilità.

Tra i referendum ammessi dalla Corte Costituzionale c’è quello che potrebbe impedire ai pm di diventare giudici e viceversa.

«Noi abbiamo presentato una proposta di legge costituzionale di iniziativa popolare, che ha raccolto un numero di firme superiore a quelle richieste e prevede strade differenti fin dal reclutamento. Il principio è: giudice, accusa e difesa devono essere equidistanti».

La Consulta non ha ammesso il quesito sulla responsabilità diretta dei magistrati.

«Ci interessa semmai che la progressione di carriera dei giudici sia legata al merito: questo sarebbe uno stimolo per migliorare il loro operato. Per quanto riguarda il risarcimento sono scettico: una norma del genere andrebbe elaborata con più attenzione».

Si vuole limitare la custodia cautelare: che cosa succede se vince il sì?

«Resterebbe in vigore la carcerazione preventiva per chi commette reati più gravi e si abolirebbe la possibilità di procedere alla privazione della libertà in ragione di una possibile “reiterazione del medesimo reato”. Questa è la motivazione che viene utilizzata più di frequente per disporre l’arresto, molto spesso senza che questo rischio esista veramente. Il 35% dei carcerati è in custodia cautelare: c’è qualcosa che non va».

In carcere si rimane a lungo in attesa del processo.

«I tempi si abbreviano potenziando i riti alternativi. Su questo siamo d’accordo con la magistratura. Chi ha disegnato il nostro sistema, fatto di pesi e contrappesi, sicuramente pensava che venissero utilizzati di più. Forse bisognerebbe introdurre una premialità maggiore».

Giudici e politica: giusto dimettersi per ricoprire cariche pubbliche?

«Non credo sia un argomento rilevante: in Parlamento i magistrati sono pochissimi. Semmai è più importante limitare i rapporti di consulenza nei ministeri, per evitare che i giudici abbiano un ruolo decisivo nella stesura delle leggi».

Solo il 56% degli italiani ha fiducia nella magistratura.

«Questa situazione danneggia tutta l’immagine della giustizia, compresi noi avvocati, visti come un’interfaccia dell’intero sistema. Le leggi non sono chiare: il cittadino non è mai sicuro di essere nel giusto. Se il medico non dice subito al paziente che malattia ha, non fa una bella figura. Ecco: l’avvocato non riesce mai a dare una diagnosi certa, anche a causa delle pronunce giurisprudenziali contrastanti».

Come si riduce la pressione sui tribunali?

«Con una depenalizzazione. I politici aggravano le sanzioni a seconda del momento e dei temi più sentiti dall’opinione pubblica. Ma non mi pare che da quando è stato istituito il reato di omicidio stradale siano diminuiti gli incidenti».

Esistono processi di Serie A e di Serie B?

«È ovvio che alcuni interessino maggiormente i cittadini. Il problema si ha quando una vicenda viene raccontata solo sulla base delle informazioni rappresentate dalla Procura. E anche se l’imputato alla fine viene assolto, la sua reputazione nel frattempo è stata disintegrata».

