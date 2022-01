Percorsi di guerra sulla vecchia 131 

A far infuriare gli automobilisti sono le condizioni del manto stradale nei due tratti sui quali pesano i segni del tempo. Anche la segnaletica è ormai cancellata. Basta sfogliare le pagine dei social per trovare chi segnala di aver perso la pattana di una ruota, oppure aver danneggiato un cerchione. «Le buche non sono segnalate», sottolinea Mirko Zanda, in un post su Facebook di venti giorni fa, «a causa di una voragine che si trova nei pressi dell’ingresso di Mediaworld mi si sono fulminati entrambi gli anabbaglianti anteriori. Un paiolo di asfalto non ha mai rovinato nessuno». Attraversando l’ex statale, poi, si intravedono ai lati dei copri-ruota persi da alcuni veicoli, ma si deve stare attenti anche alle auto che fanno manovre improvvise per scartare le voragini.

Negli anni scorsi, dopo una lunga gestazione e grazie a finanziamenti regionali, il Comune era riuscito a sistemare il primo tratto dalla rotatoria sulla provinciale Sestu-Elmas a quella nei pressi della provinciale per Assemini. In passato erano state realizzate le rotatorie, ma il progetto per il rifacimento del look dell’ex statale aveva impegnato sia l’amministrazione guidata da Aldo Pili che quella di Paola Secci. Ultimato quel tratto, ne resatavano due. A monte dall’innesto con la 131dir (la strada dell’inceneritore) e dall’altra parte, dalla rotatoria per Assemini sino a quella della Corte del Sole. Proprio questo secondo tratto mostra i problemi più gravi all’asfalto e nei pressi delle banchine.

Una parte dell’ex Carlo Felice è stata completata e asfaltata, dotata di nuova illuminazione, segnaletica e marciapiedi, ma anche dissuasori di velocità, aiuole e barriere sulla mezzeria. Due tratti dell’ex statale, da tempo passata al Comune, restano però da ultimare, tanto che per gli automobilisti si sono trasformati in un percorso di guerra con buche e fondo sgretolato ai margini, niente lampioni e una serie continua di trappole per cerchioni e ammortizzatori. Per completare i due lotti che mancano all’appello il Comune potrà contare su 7 milioni e mezzo di euro.

Il tratto messo a nuovo

Le voci

La progettazione

Già in corso la progettazione del secondo e del terzo lotto che prevede anche la sistemazione di attraversamenti pedonali e dissuasori, così da evitare i rischi per chi, lasciando magari l’auto nel parcheggio di un’attività commerciale, decide di attraversare per raggiungerne una seconda. Ora si rischia di essere investiti, soprattutto la sera. «Abbiamo ricevuto 7 milioni e 200 mila euro grazie ai Piani del Sud», spiega la sindaca Poala Secci, «questo ci consentirà di realizzare marciapiedi, asfalto, illuminazione pubblica e servizi in prosecuzione con la parte di strada che abbiamo già ammodernato. Ora dunque completeremo il secondo e il terzo tratto di strada dall’innesto con la 131 dir sino alla provinciale per Assemini e poi il secondo sino alla alla Corte del Sole. Abbiamo già affidato la progettazione e, una volta completata, partiremo subito con l’appalto».

