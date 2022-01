Percorsi di guerra in pieno centro 

La linea di confine è segnata dal semaforo di via Cagliari: il primo tratto è comunale, il resto - sino all’incrocio con via Segre - di competenza della Città metropolitana. Anche se di fatto la situazione è la stessa lungo tutta via Brigata Sassari, dall’incrocio con via Marconi sino al confine con Quartucciu, trasformata in una distesa di buche dopo le ultime piogge. Criticità e disagi che costringono i due enti a a correre ai ripari con due cantieri separati. «Cercheremo di intervenire con i ribassi del secondo lotto di opere per il rinnovo dell’asfalto», assicura l’assessore ai Lavori pubblici Antonio Conti. Mentre sul tratto intercomunale la Città metropolitana annuncia il via alla progettazione.

Le difficoltà

Le lamentele degli automobilisti di passaggio sono all’ordine del giorno. «Capiamo il disagio, ci siamo resi conto anche noi che dopo le piogge la situazione di via Brigata Sassari è peggiorata tanto, così come nell’ultimo tratto di via Eligio Porcu vicino al Comune”, ammette l’assessore ai Lavori pubblici. «Due situazioni critiche che cercheremo di risolvere con il ribasso del secondo lotto di asfalti che affideremo a breve». In ballo c’è anche un finanziamento del Ministero dell’Interno confermato nei giorni scorsi: 160mila euro per quest’anno, 82mila per il 2023, risorse dedicate alla viabilità del territorio quartese. «Disponibilità finanziaria che a questo punto potremmo utilizzare per rifare il tratto di strada di nostra competenza», dice Conti.

Le intenzioni

Intanto la Città metropolitana di Cagliari annuncia il progetto di restyling a breve, e conferma le risorse stanziate, 250mila euro in tutto. «Abbiamo appena conferito l’incarico di progettazione dei lavori. Gli uffici tecnici stanno ultimando le verifiche di rito prima della firma del contratto con il professionista incaricato del progetto», fanno sapere dall’ente metropolitano. «La redazione del progetto sarà abbastanza rapida, pertanto si confida di poter bandire la gara per i lavori nel giro di qualche mese». Lavori che dovrebbero concentrarsi nel tratto di via Brigata Sassari intercomunale, quello che va dall’incrocio con via Cagliari sino all’altezza di via Segre, «compatibilmente con le risorse a disposizione», precisano dalla Città metropolitana.