«Perché siamo le nostre tradizioni» 

Alla faccia dell’evoluzione, a un anno dal debutto “Non fermiamo la tradizione” è già un festival. «Si terrà il 25 e il 26 settembre a Modolo», ci spiega Ambra Pintore. «È la mia prima direzione artistica e sono così felice ma pure molto spaventata».

In scena oggi dalle 20.30 con il concerto “Non fermiamo la tradizione”, che la vede protagonista al Parco dei Suoni di Riola Sardo tra musica, tradizione e poesia insieme al suo quintetto, a Bujumannu & Alex:igno, Pierpaolo Vacca all’organetto, Federico Marras Perantoni Quartetto, il Tenore “Su Remediu” di Orosei e il Fantafolk Duo, la cantante, attrice, conduttrice e autrice televisiva sarda può anche dirsi «emozionata» all’idea che il progetto da lei voluto fortemente e cresciuto con passione abbia preso una nuova direzione. Ma anche e soprattutto soddisfatta, a dispetto dell’ansia da prestazione che nell’affrontare strade nuove, nella giusta dose, non guasta mai.

Perché la spaventa tanto dirigere il “Modolo Festival”?

«Perché è una novità, non so cosa accadrà e come verrà accolto, anche se, a livello di adesioni ai laboratori, di xilografia, canto per bambini e lettura espressiva, per esempio, stiamo già registrando un certo successo. Il festival nasce dall’idea di seminare e coltivare cultura e arte, secondo il principio ispiratore di “Non fermiamo la tradizione”, un concetto allargato e declinato in diverse forme espressive, che vuole toccare il teatro come le arti visive e figurative: in un anno di pandemia ho capito che vale la pena continuare a investire le mie competenze, sperando di farlo bene».

La scelta di Modolo, invece?

«La Planargia è la mia terra d’origine. Volevo fare qualcosa lì, una zona, peraltro, colpita duramente dagli incendi: che il Comune di Modolo stesse andando nella mia stessa direzione, con progetti legati alla lingua, alla cultura, alla memoria storica degli anziani e alla valorizzazione dei luoghi per i giovani, mi ha permesso di trovare l’interlocutore perfetto per quella che mi auguro possa essere una sorpresa. Intanto, è un’impresa».

A Riola, però, si va sul sicuro con uno spettacolo che non è più una novità ma una piacevole conferma.

«Il racconto di “Non fermiamo la tradizione”, nell’idea di costruire con nuove proposte musicali percorsi artistici lontani dagli stilemi che per decenni ci hanno caratterizzato come sardi, non cambia: il format del concerto è lo stesso dell’anno scorso. Ma una novità c’è, ed è la volontà di fare incontrare i nostri percorsi sul palco: suoniamo insieme con tutti gli artisti, e non nascondo che mi piacerebbe che questa condivisione fosse il primo passo per creare musica nuova, tutti insieme, con degli inediti».

In un’estate in cui la Sardegna ha registrato il boom di turisti, vale ancora la frase “noi sardi siamo i principali consumatori del nostro folklore”?

«Ben vengano i turisti: sono un pubblico meraviglioso, e anche se si ubriacano di folklorismi amano i bei progetti, e recepiscono le commistioni e le connessioni tra culture musicali e letterarie diverse. Detto ciò, quella frase, che è di Marcello Fois, sottolinea che il pubblico sardo, che ha dentro la cultura, la musica, la danza e la letteratura, può dare tanto agli artisti: non ho mai trovato diffidenza nel pubblico sardo, che al contrario ama moltissimo i progetti nuovi, purché siano ben fatti e perché coltiva la capacità di osservazione della tradizione come un fatto in movimento, dove siamo noi che la facciamo e ne fruiamo in un rapporto continuo di compartecipazione».

