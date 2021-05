Perché questo Contest  è grande... più di un’Isola  

Tante novità per un grande classico. Radiolina Contest 2021, il premio musicale organizzato dal gruppo editoriale L’Unione Sarda in collaborazione con Ateneika Village, Cus Cagliari e Ichnusa, sponsor ufficiale della manifestazione, ha aperto le danze e, fino al 15 giugno, per tutti gli artisti e le band che volessero provare a regalarsi un sogno, sarà possibile iscriversi caricando il proprio brano sul sito ufficiale radiolinacontest.it. Una storia, quella del Contest più grande di un’Isola, che si ripete nel tempo, ma sempre diversa e al passo coi tempi, con un sguardo attento sulle realtà isolane emergenti, una copertura multimediale a 360 gradi da parte dei nostri media e, in quest’edizione come mai prima, un focus speciale su una dimensione live da rilanciare, anche in Sardegna, dopo un anno di drammatico silenzio.

La giuria

Protagonista indiscussa, sempre e comunque, sarà la musica: cover o brani inediti, senza distinzioni di genere; gruppi o artisti solisti, senza limiti di età. Anzi, se possibile, quest’anno la musica sarà ancora più al centro, perché a selezionare gli otto finalisti tra le numerose proposte arrivate sarà, oltre al pubblico, una giuria dall’elevato tasso tecnico. Tre le sezioni: giuria tecnica, formata da alcuni dei più grandi produttori della scena sarda, Andrea Piraz da Cagliari, Kaizèn da Olbia e Alberto Erre da Sassari; giuria editoriale, composta da membri di Ateneika e del gruppo editoriale L’Unione Sarda; giuria degli artisti, con la presenza di importanti nomi regionali come Ruido e Zeep, e nazionali come lo storico mc torinese Raige, componente con Rayden e il fratello Ensi degli OneMic. Insomma, sarà una sfida all’ultima nota, dopo la quale ne rimarranno solo otto: i migliori. I nomi verranno annunciati il 30 giugno sul sito ufficiale del Contest.

Finalmente live!

A loro l’onore di calcare il palcoscenico dell’Ateneika Village di Cagliari. Un’occasione imperdibile per tornare sul palco dopo il lungo periodo di stop forzato o, magari, per calcarne uno per la prima volta. E non uno qualsiasi, ma quello di uno spazio che negli anni ha ospitato i grandi nomi della musica italiana e che possiede il pubblico più caldo in circolazione nell’Isola. Un luogo da tornare a vivere, chiaramente secondo le norme di sicurezza vigenti, con tutta la potenza della musica live. L’appuntamento è per il 30 luglio, giorno della finale, che vedrà esibirsi i migliori otto. Ma tra le grandi novità di quest’edizione c’è che ognuno di loro, nel mese di luglio, prima della serata finale, che li vedrà avvicendarsi sulla scena, avrà il palco dell’Ateneika tutto per sé e per la sua musica.

Un palco… magistrale

Sì, avete capito bene, un concerto da headliner all’Ateneika Village, perché la musica live ha bisogno di tornare a suonare forte e noi, come voi, non vediamo l’ora che accada.

Una grande vetrina

Prima però c’è un viaggio da vivere, quello di Radiolina Contest 2021. Un’avventura già iniziata sul sito ufficiale e che verrà raccontata con una copertura multimediale a tutto tondo sui nostri canali. Prima di tutto attraverso i social di Radiolina con contenuti speciali sugli artisti in gara e sui membri della giuria, ma anche su Videolina, che la settimana dopo la finale all’Ateneika la trasmetterà anche in tv. Una serata indimenticabile per tutti i protagonisti, ma che, per la prima volta nella storia di Radiolina Contest, regalerà al vincitore, decretato solo dalla giuria, l’occasione di produrre un singolo con tanto di video-clip da utilizzare e promuovere attraverso i suoi canali preferenziali. Ma non finisce qui, perché un premio speciale verrà assegnato nel corso della finale anche da Ichnusa, sponsor ufficiale dell’iniziativa.

E allora ragazzi, siete pronti a mettervi in gioco? Il talento lo avete. L’occasione pure. (c. m.)

