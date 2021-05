«Perché ho scelto  la lingua catalana? È pura poesia» 

Certe volte basta un nome: e quello di Yasmin Bradi, a sentirlo, porta il suono di un viaggio. Padre algherese e madre tedesca, ha percorso le strade di tanti generi, prima di ritrovare le sue radici cantando in catalano, la lingua antica di Alghero. Il risultato è un album, “Amb la llum de una flor”, tradotto “Con la luce di un fiore”; «come la rosa del mio giardino, sulla copertina del disco», racconta.

La canzone popolare

“È il mio primo lavoro da solista, raccoglie una serie di canzoni che ho suonato dal vivo nel 2018; le collaborazioni passate sicuramente sono importanti, ma questo è il primo lavoro che porta il mio nome», continua Yasmin, che ha 43 anni e ha autoprodotto l’album composto da sette tracce. «Mi sono ispirata al mondo della canzone popolare, algherese e non».

«La mia battaglia»

Ecco per esempio “Cançó de Bressol”: «Una canzone valenciana sulla schiavitù infantile, che ho amato al primo ascolto», o ancora “Des de Mallorca a l’Alguer”, che comprende l’interpretazione della poesia “Jo so nua” del poeta algherese Antonio Cano, e la canzone vera e propria: «Racconta in maniera poetica e bucolica il viaggio e l'arrivo dei catalani maiorchini ad Alghero. Alla fine dice che “Tutti parliamo lo stesso”. La stessa lingua ancora oggi ci fa sentire vicini, comunità», spiega Yasmin. Lei ha scelto la lingua dei suoi nonni paterni: «Parlando e cantando lavoriamo per non far morire il catalano. Per anni ci è stata la scelta, secondo me sbagliata, di non insegnarlo nelle scuole. Nella mia casa si parlava tedesco, io sono cresciuta tra l’Italia e la Germania, ma oggi vedo che sempre meno giovani algheresi coltivano questa lingua. Invece nel 2015 sono stata in Spagna e lì ho capito che il catalano è sempre vivo».Il tema dell’identità è toccato anche in “La neu”, ovvero la neve: «Il mio pezzo preferito, racconto la storia degli Inuit, un popolo represso, costretto a vivere in comunità sempre più piccole. Il suono della neve è fioco, fragile, ma non puoi fare a meno comunque di porgergli l’orecchio».

Tour in Catalogna

Nel suo bagaglio di esperienze Yasmin può vantare una grande varietà: «Canto da quando avevo 15 anni, ho fatto rock, lirica da soprano, jazz; uso la voce come uno strumento, e in ogni esibizione il mio spirito può esprimersi liberamente». Ora è appena tornata da un breve tour in Catalogna. «E tornare a suonare dal vivo è stato meraviglioso».

RIPRODUZIONE RISERVATA