Pera camusina, un’altra annata no 

La pera camusina, indiscussa regina delle campagne di Vallermosa, da alcuni anni sta scomparendo. L’allarme arriva dopo l’ennesimo raccolto andato a vuoto. L’ultima produzione soddisfacente risale alla lontana estate del 2016, con un raccolto che aveva permesso lo svolgimento della sagra dedicata a questa prelibatezza. «Siamo preoccupati per il futuro, negli ultimi anni la produzione si è ridotta quasi a zero, tant’è che nell'ultimo raccolto dello scorso luglio, gli alberi erano vuoti – spiega il sessantenne Pietro Atzeni, socio della Pro loco e attivo sostenitore della tutela di questo frutto – In passato non ci sono mai state annate così scarse, anzi, l’abbondante raccolto ci permetteva di preparare anche diversi derivati, come le marmellate e “Sa Pibarda”, le dolcissime fette di pera essiccate al sole».

La varietà

Un frutto antico, ricco di succo ma di piccole dimensioni (mediamente raggiunge i 5 centimetri di altezza e i 3 di diametro), ricercatissimo per le sue eccezionali caratteristiche organolettiche, la varietà di camusina vallermosese si distingue dalle altre per il sapore, la dolcezza e il profumo. Alcuni studi, inoltre, ritengono i suoi zuccheri facilmente assimilabili e che abbiano effetti benefici sul diabete: si suppone che contribuiscano ad abbattere l’indice glicemico. Purtroppo, come altri frutti di questo genere, è soggetto a ticchiolatura e altre malattie. «Le cause si potrebbero attribuire al cambiamento climatico e all’abbandono delle campagne, queste piante, benché robuste, necessitano di cure per mantenerle produttive – sostiene Romano Dallari, ex guardia forestale di 64 anni – Anche le nebbie primaverili, presenti nel nostro territorio solo da pochi anni, con il loro carico di umidità hanno favorito lo sviluppo di malattie fungine».

I numeri

Nonostante il calo di produzione, il numero di questi alberi rimane ragguardevole: «Nell’ultimo censimento abbiamo stimato la presenza di oltre 4200 piante, probabilmente la maggiore concentrazione in Sardegna. Un numero rilevante, ma confrontandolo con i dati degli anni Sessanta, è evidente l’attuale riduzione di circa l’80 per cento degli alberi”, prosegue Atzeni. Dal 1999, la Pro loco, è impegnata per ottenere il riconoscimento e l’iscrizione all’albo delle biodiversità e, dal 2002, questo frutto è sotto la lente del Cnr e di Laore.

«Nel 2004, la nostra pera aveva ottenuto il marchio Deco per le varietà locali (denominazione comunale di origine), ora siamo in attesa di un marchio di tutela e riconoscimento, i requisiti ci sono tutti ma il percorso è ancora lungo - conclude Dallari, - il marchio potrebbe stimolare la ripresa della coltivazione, incoraggiare gli agricoltori all’installazione di nuovi impianti e portare all’istituzione di un protocollo per la produzione dei derivati».

