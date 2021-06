Per volare? Serve la politica 

Tutti favorevoli alla riapertura e al rilancio dell’aeroporto di Fenosu, a patto che l’iniziativa di Aeronike (aprire una scuola di volo e avviare il traffico commerciale e privato) vada però supportata dalla politica. La prossima settimana su richiesta del consigliere Emanuele Cera la commissione regionale Infrastrutture e mobilità, presieduta da Giuseppe Talanas visiterà Fenosu.

La politica

«Più volte ho sollecitato il presidente e l'assessore regionale ai Trasporti - dice Emanuele Cera - per conoscere quali iniziative intendessero realizzare per valorizzare lo scalo aeroportuale di Fenosu, realizzato con importanti risorse finanziarie della Regione e della Provincia. Così come è stato chiesto che venisse inserito nel Piano regionale dei trasporti al fine di poter dare un ruolo preciso allo scalo nel contesto della programmazione regionale. Vanno introdotte tutte le iniziative possibili per rilanciare la struttura a sostegno dell’Oristanese. La prossima settimana visiteremo Fenosu anche per verificare le condizioni della struttura».

Secondo il M5S la politica regionale deve finalmente riconoscere le potenzialità espresse dall’Oristanese. «Non ho mai smesso di credere nel rilancio anche turistico dell'aeroporto di Fenosu – osserva il consigliere regionale pentastellato Alessandro Solinas - sono convinto che in presenza di una volontà politica forte ed una gestione competente lo scalo di Oristano potrebbe perfettamente inserirsi all'interno della rete aeroportuale regionale, generando un traffico passeggeri che porterebbe notevole indotto alla nostra provincia ed alla Sardegna tutta. Ritengo sia nostro diritto pretendere che Fenosu venga sfruttato in nessun’altra maniera che non sia quella che generi il maggior ritorno possibile per la provincia. Ben vengano progetti collaterali ed innovativi, questi però devono necessariamente eattività ssere valutati in un’ottica di massimizzazione della crescita dello scalo e del territorio».

L’assessore regionale

Per l’assessore regionale dell’Industria l’iniziativa della società è apprezzabile: «Nei prossimi giorni approfondirò i progetti in campo – dichiara Anita Pili - in linea generale qualsiasi attività che ridia prospettiva a una struttura realizzata con soldi pubblici che in qualche modo possa avere un ritorno positivo sul territorio, non può che essere positivo. Quantomeno compensa parzialmente il fatto che siano state spese ingenti risorse pubbliche per un servizio che non ha mai preso il via».

Il sindacato

Il sindacato spera nell’immediato rilancio dello scalo. «L'aeroporto di Fenosu è importante per l'economia del territorio - osserva il segretario della Cisl Alessandro Perdici - questo può avvenire sia con il traffico passeggeri a supporto di Cagliari Elmas ma anche come importante punto di riferimento di una piattaforma logistica integrata e quale supporto della ricerca e dello sviluppo industriale per le del Distretto aerospaziale della Sardegna così come avvenuto, per esempio, anche per l'aeroporto di Taranto Grottaglie in Puglia». È necessario che Fenosu sia collegato ad altre grandi infrastrutture - aggiunge Andrea Sanna segretario Cgil - come il raddoppio della linea ferroviaria con un treno veloce che ci porti invece all'aeroporto di Elmas. Favorevole ad attivare processi di formazione importante nel settore aeronautico per esempio immagino la meccanica e la meccatronica. È importante per rilanciare anche un sistema lavoro per questo territorio».

Camera di commercio

«Ben venga ogni iniziativa dei privati a sostegno della Provincia - commenta il presidente della Camera di commercio Nando Faedda - tutto ciò che porta lavoro e favorisce lo sviluppo turistico è importante, utilizzando finalmente anche le infrastrutture esistenti che sono costate tanto denaro pubblico».

