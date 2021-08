Per San Siro la difesa perde Cragno 

La marcia verso San Siro per la sfida al Diavolo rossonero parte col piede sbagliato. Da ieri, infatti, il Cagliari ha perso temporaneamente una delle sue colonne, Alessio Cragno, messo ko da un problema muscolare. Niente Milan e niente Nazionale, per il portiere rossoblù, che domenica sera (inizio ore 20,45, arbitra il torinese Serra) lascerà pali e guanti al suo vice Boris Radunovic, che quindi si prepara per il suo esordio ufficiale col Cagliari.

Uomo Cragno ai box

L'allarme era scattato già lunedì notte, al termine della gara con lo Spezia. Un fastidio alla coscia destra, tenuto sotto controllo martedì mattina, alla ripresa, anche se Cragno, come i compagni utilizzati il giorno prima, si era limitato a un lavoro defaticante tra palestra e piscina. Ieri la mazzata, quando il portiere fiorentino si è sottoposto a esami specialistici che hanno messo in evidenza una lesione di primo grado al muscolo ileopsoas della coscia destra. Cragno ieri pomeriggio è quindi rimasto a riposo e le sue condizioni verranno valutate nei prossimi giorni dallo staff medico. Di certo, il portiere rossoblù salterà la sfida di domenica a San Siro con il Milan e non potrà rispondere alla prima convocazione azzurra post Europei di Mancini, rimandando il tentativo di riconquistare il ct. Fortunatamente, la sosta potrà consentire un recupero più accurato e la speranza è quella di poter rivedere Cragno in porta alla ripresa contro il Genoa all'Unipol Domus o alla quarta giornata all'Olimpico contro la Lazio.

L'ora di Boris

Con Cragno ai box, scatta così l'ora dell'esordio del gigante serbo Radunovic, 194 centimetri, arrivato al Cagliari a luglio, durante il ritiro di Peio. Radunovic, classe '96, è stato acquistato a titolo gratuito dall'Atalanta, formazione che lo ha portato in Italia nel 2015 e con cui ha una sola presenza, il 15 maggio 2016, giorno del suo esordio in A a Marassi contro il Genoa. Per Radunovic altre tre presenze nel massimo campionato, tutte con il Verona, nella stagione 2019-20, l'ultima, curiosamente, ancora a Marassi e ancora contro il Genoa. Lo scorso anno solo panchina e tribuna con la Dea per il portiere di Belgrado, che domenica giocherà per la prima volta a Milano.

Verso San Siro

Ma il Cagliari anti-Milan è naturalmente legato anche a quanto accadrà sul mercato. Semplici, però, continua a pensare al presente e lavora con i giocatori a disposizione. Ieri pomeriggio, prima la lezione negli spogliatoi dell'arbitro Giua, nell'ambito degli incontri dei direttori di gara con le squadre di A per spiegare alcune novità del regolamento. Poi tutti in campo, alla Unipol Domus per il secondo giorno di fila sotto lo sguardo del presidente Giulini. Oltre a Cragno, sempre out Pinna, Faragò e Rog. Attenzione a quanto visto contro lo Spezia, sia per lavorare sui blackout difensivi che hanno portato alle due reti dei liguri che per eliminare le difficoltà legate ai palloni da far arrivare a Pavoletti e Joao in attacco. E se con lo Spezia il Cagliari ha avuto il pallino del gioco (62% di possesso palla), contro i rossoneri di Pioli è facile prevedere una gara di sofferenza, contro un Milan che vorrà bissare la vittoria dell'esordio con la Samp.

