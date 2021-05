Per Roberto Cadeddu arriva l’assoluzione 

Le 13 sono passate da pochi minuti, quando il presidente del collegio del Tribunale di Nuoro, Giorgio Cannas, pronuncia la sentenza di assoluzione per Roberto Cadeddu, imprenditore e presidente di Confesercenti di Nuoro-Ogliastra, da due anni sotto processo perché accusato da una sua ex dipendente di aver tentato di strapparle un bacio nel bar dove lavorava. Quell’accusa pesantissima, di tentate molestie, viene spazzata dalle parole pronunciate dai giudici: «Assolto perché il fatto non sussiste».

In aula

Il suo sguardo subito va in fondo all’aula della Corte d’assise, dove la moglie e la figlia - sempre presenti - attendono il verdetto. Il grazie agli avvocati, poi un sorriso che allontana la tensione di mesi. Cadeddu, immediatamente accompagnato dalla moglie, guadagna in un attimo l’uscita del palazzo di Giustizia. Si fermerà solo all’esterno, con i suoi avvocati Gianfranco Mattana e Luca Pennisi del foro di Cagliari. Una reazione la sua, che pare dettata dall’istinto, di chi vuole così mettersi definitivamente alle spalle un incubo. Per questo non vuole lasciare nessun commento.

La testimone

L’assoluzione arriva dopo che i giudici, due settimane fa, erano uscita dalla camera di consiglio senza emettere il verdetto e riaprendo l’istruttoria per risentire una barista collega della ragazza che lo aveva denunciato. Barbara Carta, testimone dell’accusa, era già stata sentita in aula nell’ottobre del 2019 e ieri ha ripetuto quanto detto. Prima di allora, aveva già deposto sui quei fatti in Questura, nei mesi successivi alla denuncia dell’ex collega, raccontando: «Lei mi aveva detto che Roberto ci aveva provato». Sulla scorta di quella testimonianza, era il febbraio del 2018, il pm Giorgio Bocciarelli aveva chiesto l’archiviazione. Ci fu l’opposizione dei difensore della parte offesa, rappresentata da Adriano Catte, la testimone venne risentita. A ottobre 2019, in aula la donna aveva spiegato che quella la sera (il 24 maggio del 2017) nel bar c’erano anche la figlia di Cadeddu e un amico, la parte offesa e il titolare.

La denuncia

Il presunto tentativo di approccio avvenne in un pianerottolo. L’ex dipendente aveva raccontato che lui aveva tentato di tirarla a sé e baciarla nel retrobottega. Ieri la testimone richiamata in aula ha confermato quanto già detto, e che in quel retrobottega era stata la presunta vittima a volerci andare per aiutare a sistemare uno scaffale, ma soprattutto che nel tragitto «c’era anche la madre di Cadeddu», deceduta successivamente. Prima di quel presunto tentativo di bacio - è emerso durante il dibattimento - la vittima aveva avuto screzi con la figlia del titolare, litigavano sul luogo di lavoro e sapeva che sarebbe stata licenziata.

La soddisfazione

«Contavamo che nel dibattimento emergesse la verità - commentano i difensori di Cadeddu, Mattana e Pennisi - il collegio giudicante ha reso giustizia al nostro assistito».

