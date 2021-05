Per ora comanda Mercedes 

Mercedes protagonista nella prima giornata di prove libere in Portogallo dove domani si correrà la terza prova della stagione 2021 Valtteri Bottas e Lewis Hamilton si sono alternati al comando della classifica dei tempi con il campione del mondo davanti a tutti nel pomeriggio in una sessione condizionata dal forte vento. Continua la crescita delle Ferrari che prima con Charles Leclerc e poi con Carlos Sainz si è attestata in quarta posizione con distacchi contenuti rispetto a Red Bull e Stella d'Argento. Nel pomeriggio il campione del mondo della Mercedes ha preceduto di 143 millesimi la Red Bull di Max Verstappen, rinnovando un duello di Imola che segnerà tutta la stagione, e lo stesso Bottas, staccato di oltre 3 decimi. Ottimo quinto per Fernando Alonso con la Alpine, che ha preceduto il collega di scuderia Esteban Ocon. Tra i migliori dieci anche Daniel Ricciardo (McLaren), Lance Stroll (Aston Martin) e Sergio Perez (Red Bull). Solo 15° Sebastian Vettel con l'Aston Martin, a oltre un secondo e 2 dal migliore. Mick Schumacher 18° con la Haas.

Ottimismo Ferrari

«La superfice della pista è più o meno la stessa. C'è un po' più di aderenza, ma c'è molto più vento - ha sottolineato Hamilton nel confronto con il GP della scorsa stagione - credo che tutti stiano lottando con l'equilibrio, quindi è difficile dire se dipende dalla macchina, dal vento o dalla pista. È stata sicuramente una sfida mantenere la macchina sul tracciato». Ottimismo in casa Ferrari con Leclerc al settimo posto nel pomeriggio dietro al compagno Sainz quarto: «Direi che le simulazioni di qualifica sono state positive. Anche i long run in vista della gara sono andati abbastanza bene. Forse meglio per Carlos e un po' meno da parte mia, quindi devo lavorare un po' su questo punto. È stato il punto debole principale per me, ma d'altro canto Carlos è andato bene, quindi devo sistemare un po' le cose e domani dovrebbe andare meglio. Sarà una battaglia serrata - afferma il pilota monegasco della scuderia di Maranello - senza dubbio: è difficile trovare un rivale principale, perché anche Alpine è stata veloce oggi, direi che siamo tutti molto vicini. Dipenderà da chi commetterà meno errori, in qualifica e in gara». In gran forma l'altro ferrarista Sainz: "Giornata molto positiva per me. Continuiamo ad apprendere e a sperimentare situazioni diverse in pista a livello di condizioni meteo e di asfalto. Oggi il circuito era molto scivoloso ed è stata una sessione molto formativa per il mio bagaglio di esperienza capire come va la Ferrari SF21 con vento e poco grip».

