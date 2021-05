«Per noi è ancora zona rossa» 

In via Sassari, nel centro di Fonni, c’è chi preferisce abbassare le serrande. E da oggi, con la zona gialla, non cambia proprio niente per chi ha un bar in questo tratto di strada: stretto e a doppio senso. I caffè all’aperto saranno impossibili, in mezzo alle auto che sfrecciano. La disponibilità dell’amministrazione comunale, pronta a concedere subito il suolo pubblico, stavolta non basta: il problema è l’Anas. Sì, perché questa via di fatto è un tratto della scalcinata Statale 389, che arriva fino a Nuoro. Da tempo si pensa al senso unico ma per ora non se ne può far nulla e i tavoli dei locali della zona non possono godere del beneficio di uno spazio all’aperto. Niente pedana, niente possibilità di riprendere i ritmi di lavoro di un tempo.

Il pasticcio

La comunicazione dell’Anas, recapitata tre giorni fa al Comune, non lascia spazio alla speranza: «Per la modifica della viabilità, quale l’istituzione del senso unico proposto dal Comune di Fonni, è necessaria l’approvazione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti». I paradossi della burocrazia: per pochi metri di strada, la risposta deve arrivare da Roma. «È tutto assurdo», dice disperato Giovanni Nonne, 46 anni, titolare del “Bar 2000” che si trova nella via incriminata: «Lo Stato mi impone di lavorare a certe condizioni e l’Anas mi impedisce di farlo. Eppure, erano stati loro a proporre il senso unico in questo tratto». La conferma arriva anche dal vicesindaco di Fonni, Mario Piras, 53 anni: «A fine 2019, dopo aver realizzato l’asfalto nuovo, l’Anas ha contestato la presenza dei parcheggi in quella strada. Quindi, per una questione di sicurezza, la stessa azienda aveva proposto una sola direzione di marcia. Siamo andati avanti con le richieste e a distanza di un anno e mezzo ci ritroviamo impossibilitati ad adottare questa soluzione che non darebbe problemi al traffico. In questo momento sarebbe anche utile a venire incontro agli esercenti che potrebbero finalmente riprendere l’attività. Avevamo anche piantato i pali per i cartelli, che oggi non possono che tremare al vento».

L’agonia economica

Gli anziani di Fonni siedono sui muretti in attesa di tornare nei luoghi di ritrovo preferiti, cioè i bar. «Qui le saracinesche sono giù da troppo tempo», dicono indicando quelle del bar Cugusi, l’altro che sorge sulla via. Per qualcuno, infatti, quella di non aprire è diventata una scelta obbligata. Anche con la zona gialla per alcune attività di Fonni le condizioni restano impossibili. «La soluzione sarebbe molto semplice, ma in questo caso siamo vittime di una dittatura burocratica», dice la sindaca Daniela Falconi, 43 anni. «Abbiamo chiesto il senso unico almeno per l’estate pur di far lavorare questi esercenti, ma nulla. Il traffico in discesa andrebbe nella parallela di via Sassari. Ma a quanto pare ci tocca chiamare il ministro». C’è amara ironia nelle sue parole: «Il danno economico al paese è immenso. A tutti deve essere garantito di lavorare».

La protesta

«La legge in questo modo è discriminatoria», prosegue infatti Giovanni Nonne, che tutti a Fonni chiamano Giolo. «Dopo un inverno di aperture a intermittenza e niente lavoro, speravo di poter tirare su qualcosa almeno d’estate. E invece per un cavillo burocratico mi è impossibile farlo». Nel corso di Fonni, invece, è tutto un martellare sopra le pedane esterne: i bar si preparano a ripartire. Pochi metri li separano da quelli di via Sassari. Eppure, l’approccio alla tanto citata resilienza, auspicabile da domani, sarà del tutto diverso.