Per Mazzarri è «la partita della vita» 

Non c'è spazio per l'amarcord legato ai due anni alla guida della Sampdoria: per Walter Mazzarri esiste solo il presente e il Cagliari. «Ai ragazzi, che ho visto molto giù dopo la partita col Venezia», spiega il tecnico, «ho detto che devono far finta che questo sia un campionato a 16 squadre e che dovremo giocare 32 partite. Nella prima, proprio quella col Venezia, abbiamo preso un punto. Ma non si deve guardare la classifica, pensiamo alla Sampdoria e a fare quanto preparato in settimana. Dobbiamo pensarla tutti così».

Ricominciamo

Una settimana di lavoro pazzo e disperato, «i ragazzi hanno sudato tantissimo e ne vedranno i benefici. Purtroppo non c'erano tutti... Sono d'accordo con quel che dice Sarri (“si allenano con le nazionali più che con i club”), meno male che lo dice lui, altrimenti dicono che mi lamento sempre. Però almeno Sarri ha potuto lavorare dall'estate...». Meglio girar pagina: «Tatticamente chi c'era ha acquisito nozioni nuove, utili per il futuro. E anche io ho conosciuto meglio la rosa e l'ambiente. Il campionato inizia ora, quella con la Samp è da affrontare come fosse la partita della vita, senza pensare ad altro». Appello ai tifosi: «Ho capito quanto amano il Cagliari. Spero ci diano una mano e così sono certo che questa squadra cambierà rotta. E magari speriamo che inizi a girare anche meglio, perché guardando indietro qualche punticino è mancato». Anche se meglio non battere troppo sul tasto fortuna: «Nei momenti difficili si deve lavorare ancora di più e sui particolari. E sono certo che, prima o poi, gli episodi saranno a nostro favore».

Nazionali

Benedetti i cinque cambi: «Ero da tempo un sostenitore delle cinque sostituzioni, perché se hai sedici giocatori dello stesso livello, puoi partire con un “undici” e, all'occorrenza, fare sostituzioni con giocatori di pari valore». Ma ecco tornare quel «purtroppo» iniziale, legato ai nazionali. Soprattutto i quattro uruguaiani: «Walukiewicz è out, Ceppitelli sta bene, ma c'è da valutare il minutaggio. Gli uruguaiani ancora li devo salutare e Godin ha giocato tre partite». A proposito degli uruguaiani. «Qualcuno potrebbe partire dall'inizio, magari dandosi il cambio con altri». Discorso diverso per Keita, in ballottaggio con Pavoletti: «Pavoletti si è allenato benissimo, ha migliorato tanto la condizione. Ma Keita ha dimostrato di star bene, di essere in forma ed è rientrato mercoledì. La staffetta può far bene a tutti e due, uno dei due partirà dall'inizio e l'altro entrerà a gara iniziata».