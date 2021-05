Per Mancini è il momento delle scelte 

Il Forte Village si coccola la Nazionale. La mattina, Mancini e il suo staff seguono gli allenamenti, rigorosamente a ritmi ridotti, poi liberi tutti. O quasi. Perché Donnarumma, fresco di divorzio dal Milan, ieri ha preferito chiudersi in palestra a scaricare le sue tensioni. Domani si gioca Italia-San Marino, prima volta azzurra alla Sardegna Arena, ma il ct non si aspetta grandi cose.

State buoni se potete

«Possono fare tutto», aveva scherzato ma non troppo il team manager Oriali, parlando degli azzurri attesi dai familiari in riva a mare e piscina dopo gli allenamenti. Per il ritiro vero e proprio ci sarà Coverciano, in una bolla lontano da tutto e tutti. Ora l'obiettivo è scaricare le tossine della stagione più anomala di sempre. E recuperare gli infortunati, quelli verso cui Mancini ha un'attenzione particolare. Acerbi è ormai pronto, Spinazzola e Pellegrini quasi. I dubbi rimangono per Verratti, che deve riprendersi da un problema al collaterale, Sensi e Raspadori, i cui fastidi muscolari (adduttori e flessori) sono freschissimi. Ma c'è la convinzione di poter contare su tutti.

Verso San Marino

Oggi, toccherà al ct fare il punto e presentare l'amichevole di domani. Una gara che non darà grandi indicazioni dal punto di vista tecnico, ma che servirà come sfogo al lavoro di questi giorni sulle rive del mare di Pula e a giostrare i giocatori disponibili. Al Forte ce ne sono trentatré, compreso il difensore del Sassuolo Ferrari, arrivato ieri di prima mattina e subito in campo per un primo allenamento personalizzato. Dopo San Marino, tre giorni di libertà.

Marcia europea

Domenica Mancini farà una prima scrematura, con una lista di 30-31 giocatori che comprenderà Jorginho ed Emerson, che sabato giocheranno la finale di Champions col Chelsea, e le riserve a disposizione fino all'Europeo. Tra i ballottaggi, quello per il ruolo di terzo portiere tra il cagliaritano Cragno e il napoletano Meret. Entro la mezzanotte del primo giugno, poi, dovrà essere data la lista definitiva del 26 azzurri, che si ritroveranno a Coverciano per il ritiro vero e proprio. Il 4 amichevole a Bologna con la Repubblica Ceca e, la mattina dopo, a Coverciano, gli azzurri rimasti a riposo giocheranno contro l'Under 20 azzurra. Ultimo step prima dell'esordio europeo, l'11 a Roma contro la Turchia.

