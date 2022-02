Per l’Olbia un recupero amaro  

Olbia 1

Ancona Matelica 2

Olbia (3-4-1-2) : Ciocci; Emerson, Boccia (10’ Pisano), Travaglini; Arboleda, Lella, La Rosa, Renault (10’ Pinna); Biancu (37’ st Chierico); Udoh (37’ st Mancini), Ragatzu. In panchina Van der Want, Sanna, Giandonato, Ladinetti, Perseu, Occhioni, Saira, Manca. Allenatore Canzi.

Ancona Matelica (4-3-3) : Avella; Noce, Masetti, Iotti, Di Renzo; Iannoni, Gasperi, Palesi (13’ st Del Carro); Rolfini, Faggioli (19’ st Moretti), Sereni (19’ st Del Sole). In panchina Canullo, Vitali, Tofanari, Bianconi, Ruani, Maurizi, D’Eramo, Papa, Vrioni. Allenatore Colavitto.

Arbitro: Luongo di Napoli.

Reti: nella ripresa, 23’ e 29’ Rolfini, 46’ Ragatzu.

Note: espulso La Rosa al 35’ st. Ammoniti Gasperi, Faggioli e Avella (A). Recupero 2’ pt-5’ st. Spettatori 578.

Olbia. Come all’andata, Ragatzu non basta: l’Ancona Matelica degli ex Iotti e Palesi piega l’Olbia nel recupero della 2ª giornata di ritorno al “Nespoli”, infliggendole la seconda sconfitta di fila, undicesima in campionato. Inutile la rete dell’ex Cagliari, arrivata sul gong, sullo 0-2, e con l’uomo in meno per il rosso diretto rimediato da La Rosa per un’entrataccia su Del Carro: la squadra di Canzi perde la sfida contro la quinta forza del girone B e ha di che mangiarsi le mani, incapace di capitalizzare predominio territoriale e occasioni e di far sua una partita condotta per lunghi tratti. Primo tempo combattuto ma di marca sostanzialmente olbiese: padroni di casa aggressivi e ritmi alti nei primi 20’, caratterizzati dal doppio cambio obbligato per Canzi, fuori Boccia e Renault per infortunio, dentro Pisano e Pinna, e per l’intervento di Avella sulla conclusione di Lella. Al 26’ il portiere ospite allontana con i pugni l’insidiosa traiettoria disegnata da Emerson dalla bandierina, alla mezz’ora tacco smarcante di Ragatzu per Pinna, che da buona posizione manca il bersaglio. L’Ancona Matelica si fa sotto a ridosso dell’intervallo, senza fortuna, con Sereni, Gasperi e Iannoni, ma in avvio di ripresa l’Olbia si riprende la scena.

Udoh spreca

Subito Ragatzu al tiro da rimessa laterale, a fil di traversa, e occasione clamorosa sprecata da Udoh, a porta vuota, al quarto d’ora. Gol mancato, gol subito? Di più. Perché i gol realizzati dall’avversario sono due, entrambi di Rolfini, al 23’ con una bella rovesciata e al 29’ dagli sviluppi di una punizione. Così, nel giro di 5’, gli ospiti si prendono la partita. Ciliegina sulla torta, al 35’, l’espulsione di La Rosa, che complica i piani di rimonta dei bianchi: quando Ragatzu accorcia le distanze su assist del neo entrato Mancini, al 45’, è semplicemente troppo tardi. «Difficile commentare una sconfitta così, arrivata al termine di una partita dominata per 70’, per due gol casuali, ma, banalmente, nel calcio vince chi segna», commenta amaro Canzi, «perdere così fa male, ma mi assumo ogni responsabilità: i ragazzi hanno fatto quello che gli ho detto di fare. Ora dovrò essere bravo a gestire questo risultato sotto l’aspetto mentale, perché domenica ci aspetta un’altra sfida tosta con la Virtus Entella».

