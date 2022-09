Per Liverani era necessario chiuderla 

Soddisfatto, sorridente quanto basta. E – questa volta – non si è neppure cambiato la t-shirt bianca, ricorrendo a un asciugamano per difendersi dall’afa. Fabio Liverani è soddisfatto della prestazione del Cagliari, che cresce anche se non chiude le partite. Lo sa bene e, infatti, a fine match constata: «Se non lo fai, rischi di compromettere quanto di buono hai costruito», dice il tecnico rossoblù. «Esclusi i primi dieci minuti, abbiamo dominato il primo tempo, tanto che il doppio vantaggio sarebbe stato più che giusto. Nel finale, a un certo punto, siamo passati alla difesa a tre perché il Modena aveva quattro attaccanti e saltava la mediana: serviva ordine ed equilibrio. Più in generale, dobbiamo toglierci qualche scoria, perché a tratti manca serenità nelle giocate. Soprattutto dietro: si può ripartire con un passaggio. Ma meritavamo questa gioia».

L’analisi

Liverani, per un attimo, rivolge lo sguardo al passato. A una settimana fa: «ll Cagliari ha dato continuità alla prestazione di Ferrara», argomenta. «Forse lo sostenevo solo io, però ero convinto di come al Mazza si fosse vista un'ottima squadra fino all'espulsione di Di Pardo e anche dopo. Contro il Modena ho notato un Cagliari ancora più in crescita, Rog e Nandez hanno giocato poco negli ultimi mesi e stanno salendo di condizione, sono tanti i ragazzi che da qualche tempo lavorano con continuità. Dossena? Ha fatto bene, un buon esordio. Sicuramente non possiamo soffrire così tanto quando affrontiamo questo tipo di partite». L’allenatore si sofferma anche sugli attaccanti. A cominciare da Lapadula: «Se gioca per la squadra è utile, lo è meno se pensa solo al gol. Ha giocato bene, le reti arriveranno». Poi prosegue, stimolato dai cronisti, con Pavoletti: «Con lui e lo staff abbiamo studiato un percorso per permettergli di fare quel che ha fatto vedere contro il Modena. Quando è stato chiamato in campo, è entrato molto bene, ha dato un contributo significativo con e senza palla. Direi che, in presenza di questo atteggiamento, un allenatore non può che essere soddisfatto. Constato inoltre che era da parecchio tempo che Leonardo non aveva la continuità che ha avuto dal 4 luglio ad oggi. Forse avrebbe pure meritato qualcosa di più, ma non mancheranno le occasioni».

Crescita

Liverani si dice soddisfatto del mercato che si è chiuso avant’ieri: «Da lunedì lavoreremo anche su un modulo alternativo per dare a tutti la possibilità di esprimersi e per trovare la quadratura». Ma la squadra deve acquisire maggiore coesione e, per ottenerla, ci vuole tempo: «Serve giocare insieme, finora il gruppo difficilmente ha avuto la possibilità di disputare più di un match con la formazione uguale o simile. Ora che è terminato il mercato potremo lavorare con continuità su quanto vogliamo costruire, sono felice della squadra che alleno e l'ho detto ai ragazzi. Bisogna migliorare, ma ci sono tutte le potenzialità per fare bene».