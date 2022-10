Per Liverani è un punto che incoraggia 

L’allenatore rossoblù si sofferma sui temi tattici della partita. A chi gli chiede perché Makoumbou abbia “schermato” poco Aramu, aiutando a piccole dosi la difesa, risponde: «Nella costruzione non avevamo giocatori di grande palleggio, anche perché contro una squadra aggressiva come il Genoa servivano giocatori di una certa fisicità. Però nel terzetto di centrocampo, Makoumbou doveva senz’altro metterci un po’ più di qualità e di personalità nel palleggio. Dobbiamo migliorare più che sul tecnico-tattico, sulla positività, sull’essere più sciolti mentalmente. Purtroppo noi paghiamo ancora troppo a livello ambientale la retrocessione, invece i ragazzi e tutto l’ambiente devono capire che il passato non si può cambiare: possiamo solo fare qualcosa di bello in questo campionato, ma sarà possibile con il tempo, restando attaccati al treno davanti. La Serie B, come sempre, fino a marzo, darà a tutti il tempo di rientrare. Questo dovrà essere il nostro spirito».

Il discorso comincia da lontano: «Credo sia un ottimo punto», dice il tecnico nel dopo gara. «Questa squadra, escludendo la partita negativa con il Venezia, aveva la miglior difesa assieme a quella del Brescia. Tranne sabato scorso, non abbiamo mai preso molti gol. Qui a Marassi direi molto bene, anche se in fase difensiva possiamo fare meglio, soprattutto con il primo passaggio in uscita. Quando ci siamo riusciti, siamo arrivati sul fondo e abbiamo creato. Siamo venuti qui dopo due sconfitte consecutive: i ragazzi sono stati eccezionali per spirito, per voglia e credo che questo punto possa essere un valore aggiunto se sabato contro il Brescia faremo il nostro dovere».

Soddisfatto per il pareggio con il Genoa, fa capire che il cammino è ancora lungo. Fabio Liverani sorride ma, rivolgendosi alla città e ai tifosi, chiede di dimenticare il passato recente di una retrocessione che ancora brucia. E di far quadrato attorno al Cagliari.

L’analisi

Chiacchiericcio

Quindi l’appello ai tifosi: «La squadra ci mette lo spirito, i tifosi sono eccezionali. Il problema più grosso è il chiacchiericcio al di fuori dello stadio dal lunedì al venerdì. Ripeto, la retrocessione è stata dolorosa, ma non si può guardare troppo indietro perché altrimenti non si riesce ad andare troppo avanti. Per vincere i campionati bisogna avere pazienza, ma il segnale che hanno dato i ragazzi a Marassi è stato importante».

In conclusione, Liverani spegne forse in modo definitivo le voci su un suo possibile esonero: «Posto che sono i rischi del nostro mestiere», è la chiosa dell’allenatore romano prima di lasciare lo stadio, «non ho mai avuto la sensazione che stesse per accadere».

